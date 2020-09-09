ميهايلوفيتش: كورونا مقارنة بسرطان الدم مثل شرب كوب ماء بارد

الأربعاء، 09 سبتمبر 2020 - 17:27

كتب : FilGoal

ميهايلوفيتش - بولونيا

عاد الصربي سينيسا ميهايلوفيتش المدير الفني لـ بولونيا لقيادة تدريبات الفريق بعد تعافيه من فيروس كورونا، ويرى أن إصابته بالفيروس مثل "شرب كوب ماء بارد" مقارنة بإصابته بمرض سرطان الدم.

ميهايلوفيتش تحدث لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "بعد ما مررت به من يوليو إلى يناير في العام الماضي، 6 أشهر من المعركة اليومية ضد سرطان الدم، داخل وخارج المستشفى لثلاث مراحل من العلاج الكيميائي وزرع نخاع العظام، كان فيروس كورونا بمثابة كوب بارد من الماء".

وتابع "لم تظهر أي أعراض تماما، لذلك إذا لم أخضع للاختبار، فلن ألاحظ إصابتي بالفيروس. هذا لا يعني أن المرض غير موجود، ولا هو شبيه بالإنفلونزا، فكل من ينكر أن الفيروس قاتل يتجاهل الواقع ويفتقر إلى الاحترام تجاه أولئك الذين ماتوا وعانوا وفقدوا أحبائهم".

أخبار متعلقة
بولونيا يعلن إصابة ميهايلوفيتش بكورونا ميهايلوفيتش عن خلافه مع جاسبريني: إذا أشار لي بأصبعه ربما لم يكن قد استعاده ميهايلوفيتش قبل مواجهة إبراهيموفيتش: آمل أن يشفق على مريض نقاهة مثلي ميهايلوفيتش غاضبا: تتحدثون عن إنتر دون ذكر اسم بولونيا؟ وتتعاملون كأننا 11 قاتلا في الملعب

وأضاف "كانت جميع اختباراتي مثالية، ولم يُطلب مني اتخاذ أي احتياطات غير الشخص العادي، وأشعر أنني بحالة جيدة جدا وعدت إلى الركض لمسافة 10 كيلومترات يوميا والتدريب، أعيش بشكل طبيعي وأستمتع بالحياة في كل لحظة، وهذا ما أنوي الاستمرار في فعله".

وعن التخوف من ضعف مناعته وتعرضه للإصابة مجددا قال: "لم أعد ضعيف المناعة، لقد تعافيت من سرطان الدم. كنت مريضا، هذا لا يعني أنني سأمرض بقية حياتي. لم أكن الشخص الذي أمر برفع إجراءات الإغلاق والسماح للناس بالذهاب في إجازة. كنت فقط غير محظوظ".

الصربي تعافى بشكل كامل من مرض سرطان الدم وتواجد عقب استئناف النشاط على الخطوط لقيادة فريقه من أرضية الملعب.

ويستهل بولونيا مواجهات الدوري الإيطالي بلقاء ميلان في الجولة الأولى من موسم 2020-2021 على ملعب سان سيرو.

ميهايلوفيتش بولونيا الدوري الإيطالي
نرشح لكم
أخر الأخبار
رسميا - بايرن ميونيخ يعلن عودة إيفان بيريسيتش إلى إنتر 14 دقيقة | أوروبا
أوزيل يختار فريق أحلامه: كاسياس لحراسة المرمى ورونالدو وكاكا وبنزيما في الهجوم 15 دقيقة | أوروبا
ميهايلوفيتش: كورونا مقارنة بسرطان الدم مثل شرب كوب ماء بارد 25 دقيقة | أوروبا
اتحاد السلة يخاطب الأهلي والاتحاد السكندري بتفاصيل أمنية جديدة بشأن نهائي الدوري ساعة | رياضات أخرى
دي بروين يكشف رأيه في صفقات سيتي الجديدة ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: فولام يستعد لضم حارس سان جيرمان على سبيل الإعارة ساعة | الدوري الإنجليزي
ذا أثليتك: يونايتد يستعد لاجتماع حاسم من أجل حضور 12 ألف مشجعا لمباراة بالاس 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد حصد جائزة أفضل لاعب شاب.. ترينت: طموحي لا سقف له 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر تقديم رمضان: انضمامي لـ بيراميدز لا علاقة له بالماديات.. وطموحي أكبر من الاحتفال ضد الأهلي 2 خبر في الجول - بيراميدز يُعدّل مدة عقد رمضان صبحي.. ويقدمه يوم الإثنين 3 8 رسائل نارية من عبد الحفيظ عن "المسؤول الذي اعتاد تلقي الضرب".. وأزمة كهربا 4 كيف نجح بيراميدز في ضم رمضان صبحي في 72 ساعة.. ولماذا انسحب الأهلي
قد ينال إعجابك