اتحاد السلة يخاطب الأهلي والاتحاد السكندري بتفاصيل أمنية جديدة بشأن نهائي الدوري

خاطب اتحاد كرة السلة ناديي الأهلي والاتحاد السكندري، بتفاصيل أمنية جديدة بشأن مباريات نهائي دوري اللعبة بينهما.

وطالب الاتحاد الناديين بتسليم كشف يضم 20 اسما فقط يدخلون الملعب، من مجلس إدارة الناديين والنشاط الرياضي، دون دخول غيرهم إلى صالة 6 أكتوبر حيث تقام المواجهات.

تغلب الاتحاد السكندري على الأهلي في ثالث مباريات نهائي دوري سوبر السلة للرجال.

وحسم الاتحاد المباراة بنتيجة 71-68 في لقاء مثير بين الفريقين لم يحسم إلا في الثانية الأخيرة.

وبذلك يتقدم الاتحاد على الأهلي بنتيجة 2-1 ويتبقى له الفوز في مباراة واحدة لحسم اللقب.

تغلب الاتحاد السكندري على الأهلي في ثالث مباريات نهائي دوري سوبر السلة للرجال.

وحسم الاتحاد المباراة بنتيجة 71-68 في لقاء مثير بين الفريقين لم يحسم إلا في الثانية الأخيرة.

وبذلك يتقدم الاتحاد على الأهلي بنتيجة 2-1 ويتبقى له الفوز في مباراة واحدة لحسم اللقب.

وتقام المباراة الرابعة بين الفريقين مساء غد الخميس على صالة 6 أكتوبر.

وفي حال فوز الاتحاد يحسم اللقب بشكل رسمي، أما فوز الأهلي فيعني مباراة فاصلة يوم السبت.