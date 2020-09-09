الموسم الجديد لـ(لا ليجا) ينطلق بنسخة عملاقة للكرة الرسمية "PUMA" في القاهرة

الأربعاء، 09 سبتمبر 2020 - 15:08

كتب : FilGoal

ليجا

تحتفل رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا" بانطلاق الموسم الجديد 2020-2021، بطريقة خاصة في مصر، فخلال الـ 12 ساعة القادمة، ستتمكن الجماهير العاشقة للدوري الإسباني من زيارة نسخة عملاقة للكرة الرسمية (PUMA) التي ستلعب بها واحدة من أكثر المباريات تشويقاً في العالم.

وستتمكن الجماهير من إيجاد كرة (لا ليجا) في كايرو فيستفال سيتي مول في القاهرة، اليوم الأربعاء 9 سبتمبر بين الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءً في الكورنيش المفتوح للمول.

وتم صناعة النسخة العملاقة للكرة الرسمية للدوري الإسباني لكرة القدم التي سيتم عرضها في القاهرة، من الفلين المعالج المقوى، ويبلغ قطرها 3.5 متر، وذلك للاحتفال بالكرة الرسمية والتي ستظهر بنسخة خاصة باللون الأصفر وتحمل اسم "أدرينالين"، والتي ستكون مخصصة للمباريات البارزة خلال الموسم، مثل الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، ومواجهات الديربي الشهيرة في إسبانيا.

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على أن يتم استخدام الكرة البيضاء "أكسيلاريت"، في بقية مباريات دوري الدرجة الأولى الإسباني "لا ليجا سانتاندير" ودوري الدرجة الثانية "لا ليجا سمارت بانك".

وتهدف هذه الفعالية إلى تقريب "لا ليجا" من مشجعيها حول العالم، والاستمرار في جلب شغف كرة القدم إلى منطقة رئيسية بالنسبة للدوري الإسباني، حيث ومنذ 3 سنوات، كان للرابطة مندوب في مصر، وهو خوان فونتيس، للترويج لجهودها هناك.

وتحدث خوان فونتيس، مندوب "لا ليجا" في مصر، قائلاً:" نحن على يقين أننا سنرى لحظات رائعة مع هذه الكرة خلال الموسم المقبل من "لا ليجا" 2020

في إسبانيا الدوري الإسباني
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