رومانو: برشلونة يتفق على البنود الشخصية مع ديباي ويفاوض فينالدوم

الأربعاء، 09 سبتمبر 2020 - 14:03

كتب : FilGoal

فينالدوم وديباي

اتفق ممفيس ديباي مهاجم وقائد ليون على البنود الشخصية مع برشلونة بعد عدة مفاوضات بدأت منذ أيام. وذلك وفقا لتقرير نشره فابريزيو رومانو صحفي "سكاي إيطاليا".

وقال رومانو إن الاتفاق النهائي بين ليون وبرشلونة لم يحدث بعد والمفاوضات مازالت جارية، برشلونة يتفاوض كذلك مع وكلاء جورجينيو فينالدوم لاعب وسط ليفربول، لكن لم يقدم عرضا مبدئيا بعد.

وكانت عدة تقارير صحفية قد ربطت برشلونة في وقت سابق بضم الثنائي الهولندي، ديباي (26 عاما) وفينالدوم (29 عاما).

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ويتبقى موسم وحيد في عقد الثنائي ديباي وفينالدوم مع ليون وليفربول على الترتيب.

فينالدوم صاحب الـ29 عاما انضم إلى ليفربول في صيف 2016 بمبلغ 27.5 مليون يورو.

ولعب الدولي الهولندي بقميص الحمر في 187 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 19 هدفا وصنع 16 آخرين.

أما ديباي صاحب الـ26 عاما فانضم إلى ليون في يناير 2017 قادما من مانشستر يونايتد بمبلغ 16 مليون يورو، وسجل هاتريك في أولى جولات فريقه ليون ضد ديجون في الدوري الفرنسي لموسم 20\21 الجديد، والتي فاز بها بنتيجة 4-1.

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