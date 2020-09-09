أحمد حسن يختار تشكيله التاريخي.. لاعبان فقط من جيل الثلاثية التاريخية

الأربعاء، 09 سبتمبر 2020 - 01:42

كتب : FilGoal

احمد حسن

اختار أحمد حسن قائد منتخب مصر التاريخي تشكيله التاريخي في كرة القدم المصرية.

ولم يتضمن تشكيل أحمد حسن سوى لاعبين من جيل الثلاثية التاريخية لمنتخب مصر الذي توج بكأس أمم إفريقيا ثلاث مرات على التوالي تحت قيادة حسن شحاتة.

وجاء التشكيل الذي اختاره في حديثه لقناة "النهار" كالتالي:

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في حراسة المرمى: عصام الحضري

في الدفاع: ربيع ياسين - هاني رمزي- إبراهيم حسن

في الوسط الدفاعي: هادي خشبة

في الوسط الهجومي: طاهر أبو زيد- محمد أبو تريكة- حسن شحاتة

في الهجوم: حسام حسن- محمود الخطيب- ممحد صلاح

وقال أحمد حسن: "اخترت لاعبين كانوا مؤثرين لفترات طويلة مع منتخب مصر، أبو تريكة كان مهم ومؤثر، هاني رمزي أفضل محترف، وبالتأكيد هناك صلاح".

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