جونينيو: سألت لاكازيت عن إمكانية ضمه للاستمتاع مع ليون.. ولا يمكننا دفع راتب أومتيتي

الأربعاء، 09 سبتمبر 2020 - 01:05

كتب : FilGoal

لاكازيت - ليون

كشف جونينيو المدير الرياضي لـ أولمبيك ليون الفرنسي محاولته ضم ألكسندر لاكازيت من صفوف أرسنال في يناير الماضي.

كما تحدث عن التقارير التي تشير لاقتراب صامويل أومتيتي مدافع برشلونة من الانضمام للفريق.

وقال جونينيو: "في يناير اتصلت بألكسندر لاكازيت لأتحدث معه قليلا لأنه كان يواجه مشاكل في آرسنال وقلت لنفسي لماذا لا تنضم لنا معارا لمدة 6 أشهر حيث ستستمتع وتلعب كل المباريات وتسجل الأهداف كما تعرف كيف؟ ثم تعود إلى أرسنال أو أي مكان آخر".

أخبار متعلقة
رئيس ليون: برشلونة لا يفاوضنا لضم ديباي.. قائد الفريق مستمر معنا ليكيب: ليون يريد 30 مليون يورو لو أراد برشلونة ضم ديباي ليون يرغب في عودة أومتيتي.. وعائق يقف في وجه الصفقة مدرب ليون: لو سنحت فرصة برشلونة لـ ديباي فسأوصله هناك بسيارتي شخصيا

وأضاف "لكن منذ اللحظة التي بدأت فيها النظر إلى مستوى عقد هؤلاء اللاعبين، كما هو الحال مع يوفنتوس وبرشلونة، أصبح الأمر غير ممكن بالنسبة لنا اليوم".

وعن إمكانية عودة أومتيتي مرة أخرى: "علينا أن نقول الحقيقة، لا يمكننا دفع راتب لاعب مثل أومتيتي. يجب أن نكون صادقين مع المشجعين".

وأتم "لكن إذا كان اللاعب يبحث عن مشروع، وكان على استعداد لبذل جهد ربما بعقد أطول، ويريد العودة إلى المنزل، فسوف أذهب وأحضره على الفور".

أومتيتي قريب من مغادرة برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وربطته بعض التقارير بالعودة لفريق السابق.

أولمبيك ليون ألكسندر لاكازيت
نرشح لكم
أخر الأخبار
العاصي: أثناء عملي مع الأهلي تعاقدنا مع إيفونا وحجازي ومعلول وأجايي.. وتركي لا يفكر في العودة لمصر 12 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - تضاؤل فرص زيزو في اللحاق بمواجهة الزمالك وسموحة 13 دقيقة | الدوري المصري
رونالدو: اللعب دون جماهير يشبه الذهاب إلى السيرك دون رؤية المهرجين 16 دقيقة | أوروبا
جونينيو: سألت لاكازيت عن إمكانية ضمه للاستمتاع مع ليون.. ولا يمكننا دفع راتب أومتيتي 21 دقيقة | أوروبا
الزمالك يكشف تشخيص إصابتي بنشرقي وشيكابالا 21 دقيقة | الدوري المصري
أمير مرتضى لـ في الجول: لم نطلب من ساسي الحصول على إنذار.. هذا ما حدث 39 دقيقة | الدوري المصري
نونو جوميز: أتذكر المحترفين المصريين في البرتغال.. صلاح من أفضل لاعبي العالم 40 دقيقة | أوروبا
في الجول يكشف المواعيد الجديدة الأقرب لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن: تغريم كهربا مليون جنيه.. تعرف على ما حدث 2 مؤتمر تقديم رمضان: انضمامي لـ بيراميدز لا علاقة له بالماديات.. وطموحي أكبر من الاحتفال ضد الأهلي 3 خبر في الجول - بيراميدز يُعدّل مدة عقد رمضان صبحي.. ويقدمه يوم الإثنين 4 8 رسائل نارية من عبد الحفيظ عن "المسؤول الذي اعتاد تلقي الضرب".. وأزمة كهربا
قد ينال إعجابك