جونينيو: سألت لاكازيت عن إمكانية ضمه للاستمتاع مع ليون.. ولا يمكننا دفع راتب أومتيتي

كشف جونينيو المدير الرياضي لـ أولمبيك ليون الفرنسي محاولته ضم ألكسندر لاكازيت من صفوف أرسنال في يناير الماضي.

كما تحدث عن التقارير التي تشير لاقتراب صامويل أومتيتي مدافع برشلونة من الانضمام للفريق.

وقال جونينيو: "في يناير اتصلت بألكسندر لاكازيت لأتحدث معه قليلا لأنه كان يواجه مشاكل في آرسنال وقلت لنفسي لماذا لا تنضم لنا معارا لمدة 6 أشهر حيث ستستمتع وتلعب كل المباريات وتسجل الأهداف كما تعرف كيف؟ ثم تعود إلى أرسنال أو أي مكان آخر".

وأضاف "لكن منذ اللحظة التي بدأت فيها النظر إلى مستوى عقد هؤلاء اللاعبين، كما هو الحال مع يوفنتوس وبرشلونة، أصبح الأمر غير ممكن بالنسبة لنا اليوم".

وعن إمكانية عودة أومتيتي مرة أخرى: "علينا أن نقول الحقيقة، لا يمكننا دفع راتب لاعب مثل أومتيتي. يجب أن نكون صادقين مع المشجعين".

وأتم "لكن إذا كان اللاعب يبحث عن مشروع، وكان على استعداد لبذل جهد ربما بعقد أطول، ويريد العودة إلى المنزل، فسوف أذهب وأحضره على الفور".

أومتيتي قريب من مغادرة برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وربطته بعض التقارير بالعودة لفريق السابق.