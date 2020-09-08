بلجيكا تكتسح أيسلندا بخماسية.. والدنمارك تُعطل إنجلترا

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2020 - 22:52

كتب : FilGoal

لاعبو بلجيكا يحتفلون بهدفهم ضد أيسلندا

اكتسح منتخب بلجيكا منافسه أيسلندا بخمسة أهداف لهدف في ثاني جولات دوري الأمم الأوروبية لحساب المجموعة الثانية.

وأقيمت المباراة على ملعب الملك بودوان.

افتتح الضيوف أهداف المباراة عن طريق هولمبرت فريدجوبسون في الدقيقة 11.

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وبعد مرور دقيقتين فقط أدرك أكسل فيتسل التعادل لمنتخب بلجيكا.

وعقب أربع دقائق أضاف ميتشي باتشواي الهدف الثاني لبلجيكا.

واصل منتخب بلجيكا زحفه نحو شباك أيسلندا وسجل درايس ميرتينز الهدف الثالث في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 69 سجل ميتشي باتشواي هدفه الشخصي الثاني والرابع لبلجيكا.

وأتم جيريمي دوكو حفلة بلجيكا بهدف خامس في الدقيقة 80.

وفي ملعب تيليا بارك تعادل أصحاب الأرض منتخب الدنمارك سلبيا بدون أهداف مع منافسه إنجلترا.

بتلك النتائج يتصدر منتخب بلجيكا المجموعة بست نقاط ويليه إنجلترا بأربع نقاط.

فيما يأتي منتخب الدنمارك ثالثا بنقطة وحيدة وأخيرا أيسلندا بدون أي نقطة.

بلجيكا إنجلترا أيسلندا الدنمارك دوري الأمم الأوروبية
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