انتهت نهائي دوري السلة - الأهلي (68) الاتحاد (71).. الأخضر يتقدم 2-1

تقام المباراة الثالثة في نهائي دوري سوبر المحترفين لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري على صالة 6 أكتوبر.

والنتيجة حتى الآن التعادل 1-1 في المباريات إذ تغلب الاتحاد في المواجهة الأولى قبل أن يعادل الأهلي ويفوز في المواجهة الثانية.

ويقام النهائي بنظام Best of 5 أي أن الفريق الفائز في ثلاث مباريات يحصد اللقب.

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يونج يهدر ثلاثية في الثانية الأخيرة والاتحاد يفوز 71-68

71-68 الأهلي يقلص الفارق قبل أخر 42 ثانية

71-66 للاتحاد ووقت مستقطع للأهلي متبقي 1:05

66-63 إيهاب أمين يقلص الفارق للأهلي

66-59 مارفيل هاريس من جديد

64-59 التفوق للأخضر في الفترة الرابعة

60-59 سمعة يتقدم للاتحاد

59-56 أحمد إسماعيل يعيد التقدم للأهلي بثلاثية

56-56 ثلاثية من فودة تعادل النتيجة

نهاية الفترة الثالثة

56-53 التقدم للأهلي

52-50 ثلاثية من يونج تتقدم للأهلي

49-48 الاتحاد يعود ووقت مستقطع للأهلي

49-46 إسماعيل أحمد يقلص الفارق للاتحاد

49-40 يونج يسجل ثلاثية جديدة

46-40 يونج محترف الأهلي يواصل التألق

41-40 الأهلي يتقدم

انطلاق الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية

38-33 ثلاثية جديد للاتحاد من فودة

35-33 الاتحاد يتقدم

30-27 للأهلي ووقت مستقطع للأحمر

27-25 يونج يتقدم للأهلي

23-20 ثلاثية من البحيري يتقدم للأهلي

انطلاق الفترة الثانية

نهاية الفترة الأولى

20-18 هيثم كمال يقلص الفارق للاتحاد بثلاثية

20-15 يونج يواصل التألق

18-15 يونج يتألق من جديد ويتقدم للأهلي

13-10 الثلاثية الأولى من يونج محترف الأهلي تقلص الفارق

13-6 الاتحاد يسجل الثلاثية الثالثة في المباراة

8-6 الاتحاد السكندري يتقدم بتألق من إسماعيل أحمد

4-3 إسماعيل أحمد يسجل الثلاثية الأولى ويضيق الفارق

4-0 للأهلي من أليكس يونج

2-0 إيهاب أمين يفتتح للأهلي

انطلاق الفترة الأولى