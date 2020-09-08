انتهت دوري الأمم الأوروبية - فرنسا (4) - (2) كرواتيا.. الديوك تصيح

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2020 - 20:30

كتب : FilGoal

جيرو - فرنسا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فرنسا وكرواتيا في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة للتصنيف الأول لدوري الأمم الأوروبية.

وكان منتخب فرنسا قد تفوق على السويد في الجولة الماضية بهدف دون مقابل، بينما سقطت كرواتيا أمام البرتغال بنتيجة 4-1.

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نهاية اللقاء

ق 76 جووول أوليفييه جيرو البديل يسجل الهدف الرابع لفرنسا من علامة الجزاء.

ق 74 الحارس يمنع مارسيال من تسجيل الهدف الرابع لـ فرنسا.

ق 65: جووول دايو أوبامياكانو برأسية يهز شباك كرواتيا ستفيدا من ركنية نفذها جريزمان.

ق 60: بطاقة صفراء لنجولو كانتي

ق 56: جووول البديل بيركالو يسجل هدف التعادل مستغلا ثغرة عمق دفاع فرنسا وتخبط مدافعيه.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم فرنسا بهدفين لهدف.

ق45+1: جوووووووووول مارسيال يسجل الهدف الثاني لفرنسا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من وسام بن يدر.

ق44: جووووووول جريزمان يدرك التعادل لفرنسا بتسديدة على الطائر من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من أنتوني مارسيال.

ق16: جوووووول لوفرين يسجل الهدف الأول لكرواتيا بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد مراوغة رائعة لموسى سيسوكو.

انطلاق المباراة.

فرنسا كرواتيا دوري الأمم الأوروبية
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