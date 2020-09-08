منافس الزمالك - تأجيل جديد يضرب مباراة لـ الرجاء في الدوري المغربي

أجل الاتحاد المغربي لكرة القدم مباراة الرجاء وسريع وادي زم بعد إصابة ثمانية لاعبين من الأخير بفيروس كورونا.

وأشار الاتحاد المغربي في بيانه اليوم الثلاثاء إلى أن المباراة التي كان من المقرر إقامتها في التاسع من شهر سبتمبر الجاري تم تأجيلها لـ27 من الشهر ذاته.

ويأتي موعد المباراة الجديد بعد يومين من الموعد المحدد من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للقاء الرجاء والزمالك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الاتحاد المغربي أعلن في وقت سابق عن الـ24 من الشهر الجاري موعدا لدربي الدار البيضاء بين الرجاء والوداد.

ولكن أكد محمد مقروف المتحدث باسم الاتحاد المغربي أن المواعيد المحددة للمباريات مرهونة بقرار كاف سواء بتأجيل أو إقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان موقع le360 المغربي ذكر اليوم أن كاف بصدد إصدار قراره بتأجيل نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية.

وأشار التقرير إلى أن كاف سيعلن إقامة ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال في 16 و17 أكتوبر والإياب في 23 و24 من الشهر ذاته، بينما تجري المباراة النهائية في 31 أكتوبر.