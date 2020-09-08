كل ما تريد معرفته عن بطولات SafeMode2

في ظل الظروف الماضیة التي مررنا بها، بادرت شركة المصریة للاتصالات | WE برعایة مسابقات أونلاین في مجال الألعاب الإلكترونیة تشجیًعا على البقاء في المنزل بأمان وبدون ملل في نفس الوقت.

بدأت المبادرة المعروفة باسم SafeMode في موسمها الأول منذ أبریل 2020 وحتى نهایة شهر یونیو، وبعد التفاعل غیرالمسبوق من مجتمع الشباب والمهتمین بألعاب الفیدیو والریاضة الإلكترونیة، قررت شركة WE تجدید المبادرة لموسم ثانٍ مستمر منذ 1 یولیو 2020 وحتى نهایة العطلة الصیفیة بنهایة شهر سبتمبر من نفس العام!

مبادرة SafeMode بموسمیها الأول والثاني تنظم مجموعة من البطولات والمسابقات في ألعاب مختلفة، برعایة شركة WE وتنظیم شركة BME eSports وبجوائز نقدیة تصل إلى ملیون جنیه!

إلیكم قائمة بالألعاب التي یمكن الاشتراك والتسجیل فیها الآن واللعب أونلاین من البیت من أجل فرصة حقیقیة للفوز:

بطولات الموبایل | MobileTournaments

بطولات Call of Duty Mobile

12 بطولة على الموبایل بمجموع جوائز 60,000 جنیه (5000 جنیه للبطولة الواحدة) بمواعید مختلفة مناسبة لجمیع اللاعبین.

للتسجیل:من هنا

بطولات PUBG Mobile

12 بطولة بمجموع جوائز 46,000 جنية

البطولات بنظام Solo | Duo | Squad

للتسجيل:من هنا

بطولات Brawl Stars

12 بطولة بمجموع جوائز 36,000 جنیه (3000 جنیه للبطولة الواحدة)

البطولات بنظام 3v3

للتسجيل:من هنا

بطولات Clash Royale

10 بطولات على الموبایل بمجموع جوائز 40,000 جنیه (4000 جنیه للبطولة الواحدة)

للتسجيل:من هنا

بطولات الكمبیوتر | PC Tournaments

بطولات Fortnite

بطولات Cross-platform تجمع ما بین لاعبي الكمبیوتر والبلایستیشن في مسابقة واحدة

10 بطولات Solo بمجموع جوائز 50,000 جنیه

للتسجيل:من هنا

بطولات Call of Duty WarZone

بطولات Cross-platform على الكمبيوتر وبلایستیشن

بنظام خاص 2v2 بجائزة 4000 جنيه للبطولة الواحدة

للتسجيل:من هنا

- بطولات CrossFire

بمجموع جوائز 63,000 جنيه

البطولات نوعان:

بطولات بنظام Free For All : بمجموع جوائز 15,000 جنيه مع توزیع 3,000,000ZP على الفائزین. (طالع التفاصيل)

بطولات بنظام 5v5 : بمجموع جوائز 48,000 جنيه مع توزیع 1,250,00ZP على الفائزین.

(التسجيل مغلق)

- بطولات Valorant (التسجيل مغلق)

5 بطولات بمجموع جوائز 85,000 جنيه

- بطولات 2 Dota (التسجيل مغلق)

- بطولات CSGO (التسجيل مغلق)

بطولات بلایستیشن | PS Tournaments

بطولات 20 FIFA بمجموع جوائز 50,000 جنيه

للتسجيل:من هنا

وأخیًرا، شهد الموسم الثاني من SafeMode انطلاق واحدة من أكبر بطولات PUBG Mobile في مصر وهي PUBG Mobile Egypt Cup بمجموع جوائز 325,000 جنيه ، اشترك فیها أكثر من 10,000 لاعب ما بین نظامي Duo وSquad وحققت البثوث المباشره للبطولة على فيسبوك أكثر من مليون مشاهدة خلال أسبوع واحد.

تفاصيل أكثر عن البطولة:من هنا

وهي أول بطولة في مصر یحصل الفائزون فیها على فرصة للتأهل والاحتراف في مسابقات PUBG الرسمیة على مستوى الشرق الأوسط.

للأسف انتهت بطولة PUBG Mobile Egypt Cup منذ أكثر من شهر، لكن لا زال باب التسجيل مفتوحا لباقي البطولات حتى نهاية شهر سبتمبر، يُمكنك زيارة موقع المبادرة للمزيد من التفاصیل:من هنا

وأخيرا إذا واجهتك أي صعوبة أثناء عملیة التسجيل، يمكنك دائمًا الرجوع لفیدیوهات شرح التسجيل خطوة بخطوة على یوتیوبأو التواصل مع فريق دعم BME eSports على فیسبوك، انستاجرام ، دیسکورد.