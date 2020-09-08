رسميا – كاراسكو ينضم لـ أتليتكو مدريد نهائيا

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2020 - 18:26

كتب : FilGoal

يانيك كاراسكو - أتليتكو مدريد

أعلن أتليتكو مدريد ضمه ليانيك كاراسكو بعقد يمتد لأربع سنوات رسميا قادما من داليان برو الصيني.

وكان كاراسكو لعب في صفوف الروخيبلانكوس لثلاثة أعوام من 2015 لـ2018 قبل أن يرحل لصفوف داليان برو.

وفي يناير من العام الجاري وعقب توقف الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا انتقل كاراسكو للأتليتي مجددا على سبيل الإعارة.

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والآن استطاع أتليتكو ضم اللاعب صاحب الـ27 عاما نهائيا بعقد يمتد لأربع سنوات.

ولم يكشف أتليتكو عن قيمة الصفقة.

ومع أتليتكو خاض كاراسكو 140 مباراة سجل خلالهم 24 هدفا وصنع 21 آخرين.

كاراسكو أتليتكو مدريد
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