موندو ديبورتيفو: برشلونة يسعى لضم إريك جارسيا وديباي

يسعى برشلونة لضم مدافعه السابق إريك جارسيا لاعب مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو".

وأشار التقرير إلى أن مانشستر سيتي يرغب في بيع اللاعب مقابل 15 مليون يورو تجنبا لخسارته مجانا بعد عام.

جارسيا صاحب الـ19 عاما انضم إلى سيتي قادما من أكاديمية برشلونة بمبلغ مليون و700 ألف يورو، في صيف 2017.

وشارك جارسيا خلال الموسم الماضي في 25 مباراة بكل المسابقات صنع خلالها هدفا.

وأوضح التقرير أن برشلونة يسعى كذلك لضم ممفيس ديباي مهاجم وقائد ليون، وحدد النادي الفرنسي سعر اللاعب الدولي الهولندي بـ30 مليون يورو.

وكان جيان ميشيل أولاس رئيس ليون قد صرح في وقت سابق بأن برشلونة لم يتقدم بعرض لضم اللاعب، ولا توجد نية لديه لبيعه.

ديباي صاحب الـ26 عاما انضم إلى ليون قادما من مانشستر يونايتد في يناير 2017، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2021.

وسجل ديباي هاتريك في أولى مباريات فريقه بالدوري الفرنسي هذا الموسم، ليقوده للفوز بنتيجة 4-1 أمام ديجون.