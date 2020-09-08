رسميا - الاتحاد الإسباني يقر بقاعدة الـ5 تبديلات في الموسم الجديد

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2020 - 16:35

كتب : FilGoal

الاتحاد الإسباني

أعلن الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم إتاحة قاعدة التبديلات الخمس خلال الموسم الجديد 2020-2021.

وتم اتخاذ القرار ظهر الثلاثاء، على أن يتم تطبيقه في كافة مسابقات إسبانيا.

وستضم الأندية 23 لاعبا للقائمة في كل مباراة، على أن يتم تبديل الخمسة تبديلات خلال 3 فترات مثلما حدث في الموسم الماضي.

أخبار متعلقة
رابطة "لا ليجا" تدشن الموسم الجديد من الدوري الإسباني رئيس لا ليجا: التأثر برحيل ميسي؟ الدوري الإسباني أعلى من أي لاعب أو نادٍ في الـ+96.. سيناريو مجنون يؤهل إلتشي إلى الدوري الإسباني على حساب جيرونا

وسيسمح لكل فريق إشراك خمسة لاعبين بدلا من خمسة على 3 مرات فقط، باستثناء بين شوطي المباراة.

وكان مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن السماح للأندية بـ5 تبديلات على أن يتم استخدامها في 3 مرات فقط، وذلك لاستكمال المواسم الكروية بعد توقفها بسبب تفشي وباء "كوفيد 19".

وتنطلق مسابقات الدوري الإسباني حسبما أعلن الاتحاد في وقت سابق يوم الجمعة 11 سبتمبر المقبل، على أن تستكمل بقية مباريات الجولة يومي السبت والأحد بشكل طبيعي.

ولم يحدد بعد موعد كأس السوبر الإسبانية للموسم الجديد، لكنها ستشهد مواجهة بين 4 أندية، ريال مدريد بطل الدوري والوصيف برشلونة، وريال سوسيداد وأتليتك بلباو، اللذين وصلا نهائي كأس الملك دون خوض المباراة بسبب تفشي وباء كوفيد 19.

في إسبانيا الدوري الإسباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
قرعة كأس إيطاليا 2020/21 - دربي الشمس وميلانو.. مواجهات نارية محتملة في ربع النهائي 3 دقيقة | أوروبا
إسلام صلاح ينتظم في معسكر المصري 20 دقيقة | الدوري المصري
الانضباط: تغريم مرتضى 100 ألف جنيه والقيعي 50 ألفا بسبب انتقاد الحكام.. وعقوبات على 6 آخرين 33 دقيقة | الدوري المصري
موندو ديبورتيفو: برشلونة يسعى لضم إريك جارسيا وديباي 38 دقيقة | أوروبا
هارفي إليوت: استهدف المشاركة مع ليفربول رغم صعوبة ذلك بسبب النجوم الكبار ساعة | الدوري الإنجليزي
رسميا - الاتحاد الإسباني يقر بقاعدة الـ5 تبديلات في الموسم الجديد ساعة | أوروبا
مصر 2021 - ألمانيا: مصر أظهرت للعالم كيف تنظم حدثا تحت شروط الوقاية من كورونا ساعة | رياضات أخرى
طارق حامد يحتفل بمرور 6 سنوات على انتقاله لـ الزمالك: أعظم لحظات حياتي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن: تغريم كهربا مليون جنيه.. تعرف على ما حدث 2 مؤتمر تقديم رمضان: انضمامي لـ بيراميدز لا علاقة له بالماديات.. وطموحي أكبر من الاحتفال ضد الأهلي 3 خبر في الجول - بيراميدز يُعدّل مدة عقد رمضان صبحي.. ويقدمه يوم الإثنين 4 ونستون بوجارد.. المدافع "المجرم" الذي "سرق" من تشيلسي 15 مليون يورو
قد ينال إعجابك