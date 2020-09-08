رسميا - الاتحاد الإسباني يقر بقاعدة الـ5 تبديلات في الموسم الجديد

أعلن الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم إتاحة قاعدة التبديلات الخمس خلال الموسم الجديد 2020-2021.

وتم اتخاذ القرار ظهر الثلاثاء، على أن يتم تطبيقه في كافة مسابقات إسبانيا.

وستضم الأندية 23 لاعبا للقائمة في كل مباراة، على أن يتم تبديل الخمسة تبديلات خلال 3 فترات مثلما حدث في الموسم الماضي.

وسيسمح لكل فريق إشراك خمسة لاعبين بدلا من خمسة على 3 مرات فقط، باستثناء بين شوطي المباراة.

وكان مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن السماح للأندية بـ5 تبديلات على أن يتم استخدامها في 3 مرات فقط، وذلك لاستكمال المواسم الكروية بعد توقفها بسبب تفشي وباء "كوفيد 19".

وتنطلق مسابقات الدوري الإسباني حسبما أعلن الاتحاد في وقت سابق يوم الجمعة 11 سبتمبر المقبل، على أن تستكمل بقية مباريات الجولة يومي السبت والأحد بشكل طبيعي.

ولم يحدد بعد موعد كأس السوبر الإسبانية للموسم الجديد، لكنها ستشهد مواجهة بين 4 أندية، ريال مدريد بطل الدوري والوصيف برشلونة، وريال سوسيداد وأتليتك بلباو، اللذين وصلا نهائي كأس الملك دون خوض المباراة بسبب تفشي وباء كوفيد 19.