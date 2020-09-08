رئيس ليون: برشلونة لا يفاوضنا لضم ديباي.. قائد الفريق مستمر معنا

قال جيان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون إنه لا توجد مفاوضات من برشلونة لضم ممفيس ديباي، مشددا على أن النادي ليس مهتما بترك قائده يرحل.

وكتب أولاس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كان من الممكن أن يرحل ممفيس في أغسطس، لكن الآن يجب أن يستمر معنا طوال الموسم".

وواصل "على عكس ما قرأته، لا توجد مفاوضات مع برشلونة لضمه، ولا أعتقد أن ليون مهتم بترك قائده يرحل بعد إلغاء موسم الدوري الماضي".

كما رد على تقرير يتحدث عن رحيل ديباي "الحتمي" قائلا: "تلك رسالة سيئة وغير صحيحة، ليون لديه كل السبل ليطبق استراتيجيته ويرغب في أن يمر بموسم جيد جدا".

ديباي صاحب الـ26 عاما انضم إلى ليون قادما من مانشستر يونايتد في يناير 2017، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2021.

وسجل ديباي هاتريك في أولى مباريات فريقه بالدوري الفرنسي هذا الموسم، ليقوده للفوز بنتيجة 4-1 أمام ديجون.