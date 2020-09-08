مدرب الحدود: ما يحدث في الدوري انتحار بالبطئ.. وهكذا واجهت الأهلي

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2020 - 00:49

كتب : FilGoal

حرس الحدود - الأهلي

وصف محمد حليم مدرس حرس الحدود خوض مباراة في الدوري كل يومين بالانتحار البطئ.

جاء ذلك في حديثه في المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب هزيمة فريقه من الأهلي بهدفين دون رد في ملعب المكس في الجولة 25 من الدوري.

وقال محمد حليم: "أعذر اللاعبين إذ أننا نخوض مباراة كل 48 ساعة وأمام الأهلي ما حدث في النهاية خطأين ساذجين بسبب الجهد البدني المبذول".

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وأضاف "الأهلي لديه دكة بدلاء قوية ولديه حلول، أما بالنسبة لنا المدربين فلا يوجد مدرب يعمل على أي شيء بل مجرد رتوش بسيطة والعمل على الاستشفاء بين المباريات فقط".

وعن اللقاء قال: "بذلنا مجهودا كبيرا وحينما لجأ الأهلي لطريقة لعب 4-2-3-1 لجأت لطريقة 4-3-3 ودفعت بعمرو الحلواني لاستغلال عرضياته والكرات الثابتة المميز فيها".

وتابع "بعد هدف الأهلي الأول لعبت بطريقة 4-4-2 لكن للأسف استقبلنا هدفا ثانيا ولكنني أشكر اللاعبين".

وتجمد رصيد حرس الحدود عند 26 نقطة يحتل بهم المركز الـ13 بعدما خاض 24 مباراة.

حرس الحدود في الدوري
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