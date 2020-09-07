مروان محسن: لا نشغل بالنا بما يُكتب عنا.. نريد التتويج بالدوري وإفريقيا

الإثنين، 07 سبتمبر 2020 - 23:32

كتب : FilGoal

حرس الحدود - الأهلي

قال مروان محسن مهاجم الأهلي إنه لا يشغل باله بما يُكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا أن تركيزه على التتويج مع فريقه بلقبي الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

جاء ذلك عقب فوز الأهلي على حرس الحدود اليوم الإثنين في ملعب المكس في الجولة 25 من الدوري.

وتحدث مروان محسن لقناتي الأهلي و"أون تايم سبورتس" عقب المباراة قائلا: "لا نشغل أنفسنا بما يقال ويكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

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وأضاف "تركيزنا على حسم لقب الدوري والفوز بدوري أبطال إفريقيا".

وأضاف "نركز لآخر دقيقة في كل المباريات التي نخوضها ونريد حسم لقب الدوري في أسرع وقت ولا نفكر فيمن يشارك أو يجلس بديلا".

وأتم مروان "كل من يشارك فينا يقدم أفضل ما لديه والأهم مصلحة الفريق".

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة ويحتاج لثماني نقاط ليتوج باللقب رسميا.

الأهلي في الدوري مروان محسن
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