إيطاليا تؤكد سطوتها على هولندا في قلب أمستردام.. وبولندا تستفيق على حساب البوسنة

فاز منتخب إيطاليا بهدف دون رد على مضيفه هولندا في ملعب يوان كرويف، بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لدوري الأمم الأوروبية.

وسجّل نيكولو باريلا هدف إيطاليا الوحيد بضربة رأسية في الدقيقة 45 بعد عرضية تشيرو إيموبيلي.

لترفع إيطاليا رصيدها إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، ويتجمّد رصيد هولندا عند 3 نقاط.

ويعد هذا الانتصار تأكيدا لتفوق إيطاليا على هولندا في المواجهات المباشرة، إذ فازت الطواحين 3 مرات فقط من أصل 23 مواجهة.

بل لم تستطع هولندا الفوز على إيطاليا في هولندا سوى مرة وحيدة تاريخيا ترجع إلى نوفمبر 1974 يوم أن سجل الأسطورة يوان كرويف هدفين.

وفي مباراة أخرى، فازت بولندا على مضيفتها البوسنة والهرسك بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب بيلينو بولي.

هاريس هايرادينوفيتش تقدّم للبوسنة من ركلة جزاء في الدقيقة 24.

قبل أن يتعادل كاميل جليك لبلاده بولندا في الدقيقة 45.

وسجّل كاميل جروسيكي هدف انتصار بولندا في الدقيقة 67.

لتحصد بولندا أول 3 نقاط، ويتجمّد رصيد البوسنة والهرسك عند نقطة واحدة في ذيل المجموعة.