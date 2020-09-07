فودين يعتذر بعد اصطحاب فتيات لمعسكر إنجلترا

اعتذر فيل فودين لاعب منتخب إنجلترا، بعد أزمة اصطحابه فتيات لغرفته في الفندق على هامش مواجهة أيسلندا.

فيليب فودين النادي : مانشستر سيتي إنجلترا

ونشر فودين بيانًا أفاد فيه:

"على خلفية ما حدث في الساعات الماضية، أود أن أقدّم اعتذارا كاملا.

أعتذر لـ جاريث ساوثجيت، ولزملائي في منتخب إنجلترا، وللطاقم بالكامل، وللمشجعين، وكذلك لفريقي وعائلتي.

عندما تم استدعائي بواسطة جاريث، فأول رد فعل كان شعوري بفخر كبير، إنه لشرف كبير أن أرتدي قميص إنجلترا.

أنا لاعب شاب ولدي الكثير لأتعلمه، لكني مدرك للمسؤولية الكبيرة في تمثيل مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا.

وفي هذه الواقعة، اتخذت قرارا سيئا وسلوكي لم يلاق المعايير المنتظرة مني.

خرقت بروتوكول فيروس كورونا الموضوع لحمايتي ولحماية زملائي في إنجلترا، وبالتالي فقدت فرصتي في السفر مع القائمة إلى الدنمارك، وهذا يؤلمني.

سأتعلم درسا من هذا الحكم الخاطئ الذي اتخذته، وأتمنى لـ جاريث والفريق كل الحظ هذا الأسبوع".

ماذا حدث

الثنائي ماسون جرينوود (18 عاما – مانشستر يونايتد) وفودين (20 عاما – مانشستر سيتي) اصطحبا فتيات إلى الفندق الذي يقيم به منتخب إنجلترا وفقا لعدة تقارير صحفية نشرتها الصحف مثل دايلي ميل وصن.

منتخب إنجلترا يقيم في فندق بحجر صحي صارم استعدادا لمواجهة الدنمارك في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية يوم الثلاثاء.

جرينوود وفودين خاضا مباراتهما الأولى على الإطلاق لأول مرة في مسيرتهما مع منتخب إنجلترا ضد أيسلندا يوم السبت والتي فاز بها الأسود الثلاثة بنتيجة 1-0.

وصرح ساوثجيت للصحفيين قائلا: "لسوء الحظ لفت انتباهي أن اثنين من أبنائي قاما بخرق قواعد الحجر الخاصة بـ كوفيد 19، فيما يخص التواجد داخل فقاعتنا الآمنة".

وأضاف "قررت أن الثنائي لن يتواصل أو يتواجد مع بقية الفريق".

وواصل "لم يحدث أي شيء في الأماكن التي يتواجد بها بقية اللاعبين، مازلنا نحصل على معلومات أكثر، قضينا وقتا طويلا لكي نطبق تلك المعايير التي يجب على اللاعبين اتباعها".

وأكمل "لن أخوض في تفاصيل أكثر حتى يصلني كل شيء بوضوح، لا أحد من خارج الفندق تواجد في المناطق التي نشغلها نحن".

وتابع "نحن واضحون للغاية لم يتواصل أي من لاعبينا مع اللاعبين الذين لم ينضما إلينا سواء في الفطار أو التدريبات، إنه موقف خطير للغاية وتعاملنا معه بهذه الطريقة".

وأردف "أعتقد أنه في اللحظة الحالية أحاول أن أستوعب المزيد من المعلومات، بكل وضوح كانا ساذجين، وتعاملنا مع الأمر بطريقة صحيحة، أدرك أعمارهما، لكن العالم بالكامل يتعامل مع هذا الوباء".

وأكمل "أنا والد لأطفال ومراهقين صغار وأعلم أن الناس يفهمون الأمور بشكل خاطئ، لكنني لن أتقبل أي أعذار في هذا الأمر".

واسترسل "لا أعرف جرينوود أو فودين جيدا حاليا، لذا لا يمكننا أن نتحدث بعمق كبير حول الأمر، سأحاول التحدث معهما لاحقا بطريقة مناسبة، لديهم مسؤوليات واعتذرا عما بدر منهما".

وأتم "الثنائي سيجد نفسه في موقف يتعرض من خلاله للكثير من الأحكام عليه، أيضا يتفهمان جيدا أن ما فعلاه كان خطأ، وظيفتنا هي الاستمرار في اللعب".