تقرير فرنسي: إصابة مبابي بفيروس كورونا

الإثنين، 07 سبتمبر 2020 - 20:26

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - فرنسا

أصيب كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا بفيروس كورونا.

وذكرت قناة "تيليفوت تشين 1" الفرنسية اليوم الإثنين أن عينة مبابي أثبتت إثابته بالفيروس وبناء عليه ترك معسكر منتخب بلاده.

يذكر أن باريس سان جيرمان أعلن في وقت سابق إصابة ستة من لاعبيه بفيروس كورونا.

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ويستعد منتخب فرنسا لملاقاة كرواتيا غدا الثلاثاء في ثاني جولات دوري الأمم الأوروبية.

وكان مبابي قاد فرنسا للفوز على السويد السبت الماضي في الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية بتسجيله هدف المباراة الوحيد.

مبابي كورونا فرنسا
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