انتهت - الحدود (0)-(2) الأهلي

الإثنين، 07 سبتمبر 2020 - 20:04

كتب : FilGoal

حرس الحدود - الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة حرس الحدود ضد الأهلي في الجولة الـ25 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي بثنائية دون رد

ق 93: خروج بادجي ونزول أيمن أشرف

ق 85: جووول وليد سليمان والهدف الأول

ق 80: نزول أفشة بدلا من أحمد فتحي

ق 64: نزول محمد هاني وأجايي بدلا من مروان محسن وجيرالدو

ق 61: تسديدة قوية من ديانج تمر جوار القائم

ق 53: بادجي يهدر فرصة مؤكدة

ق 52: الشناوي يتألق وينقذ انفراد مؤكد

نزول وليد سليمان بدلا من أحمد الشيخ

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 45: ركلة حرة مباشرة ينفذها معلول وينقذها أحمد السعدني حارس الحدود

ق 17: بادجي يمرر كرة سهلة إلى مروان محسن أمام المرمى الخالي الذي سددها في الشباك الخارجية

ق 16: بادجي يخطف تمريرة من مدافع الحرس لكن الحارس ينقذ الموقف سريعا

ق 7: عرضية من الشيخ والكرة تصل إلى بادجي أمام المرمى لكنه يسدد بسهولة في يد الحارس

انطلاق المباراة

الأهلي حرس الحدود الدوري المصري
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