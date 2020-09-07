انتهت - الحدود (0)-(2) الأهلي
الإثنين، 07 سبتمبر 2020 - 20:04
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة حرس الحدود ضد الأهلي في الجولة الـ25 من الدوري المصري.
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نهاية المباراة بفوز الأهلي بثنائية دون رد
ق 93: خروج بادجي ونزول أيمن أشرف
ق 85: جووول وليد سليمان والهدف الأول
ق 80: نزول أفشة بدلا من أحمد فتحي
ق 64: نزول محمد هاني وأجايي بدلا من مروان محسن وجيرالدو
ق 61: تسديدة قوية من ديانج تمر جوار القائم
ق 53: بادجي يهدر فرصة مؤكدة
ق 52: الشناوي يتألق وينقذ انفراد مؤكد
نزول وليد سليمان بدلا من أحمد الشيخ
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 45: ركلة حرة مباشرة ينفذها معلول وينقذها أحمد السعدني حارس الحدود
ق 17: بادجي يمرر كرة سهلة إلى مروان محسن أمام المرمى الخالي الذي سددها في الشباك الخارجية
ق 16: بادجي يخطف تمريرة من مدافع الحرس لكن الحارس ينقذ الموقف سريعا
ق 7: عرضية من الشيخ والكرة تصل إلى بادجي أمام المرمى لكنه يسدد بسهولة في يد الحارس
انطلاق المباراة