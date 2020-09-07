تشكيل الأهلي – مروان أساسي وأفشة على الدكة ضد حرس الحدود.. وفتحي ظهير أيمن

أعلن السويسري ريني فايلر المدير الفني للأهلي عن تشكيل فريقه ضد حرس الحدود في الجولة 25 من الدوري.

التشكيل شهد عودة أحمد فتحي لمركز الظهير الأيمن على حساب محمد هاني، وكذلك عاد مروان محسن على حساب محمد مجدي "أفشة" الذي يجلس على دكة البدلاء.

ويستمر غياب عمرو السولية المصاب للمباراة الثانية على التوالي، فيما عاد علي معلول لمركز الظهير الأيسر ليزامل رامي ربيعة وياسر إبراهيم، وفتحي في خط الدفاع.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد فتحي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – علي معلول

الوسط: أحمد الشيخ – حمدي فتحي – أليو ديانج – جيرالدو

الهجوم: مروان محسن – أليو بادجي

البدلاء: علي لطفي – أيمن أشرف – وليد سليمان – محمد مجدي "أفشة" – جونيور أجايي – محمد هاني – محمد شكري – عربي بدر – محمد فخري