مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: نفاوض تاكيس وريكاردو لتدريب الفريق.. سنقرر بعد مواجهة مصر

يحاول النادي الإسماعيلي اختيار المدرب الأجنبي الجديد عقب مواجهة نادي مصر في الدوري، وهناك اسمين، ريكاردو مدرب الفريق الأسبق وتاكيس جونياس مدرب وادي دجلة السابق. وذلك حسبما علم FilGoal.com من مصدر في النادي الإسماعيلي.

وصرح المصدر قائلا: "ريكاردو مدرب الفريق السابق مرشح لتولي تدريب الفريق".

وأضاف "تم الاجتماع مع المدرب البرازيلي والاتفاق معه على عدة تفاصيل، لكنه لم يوقع معنا حتى الآن".

وواصل "المفاوضات كذلك مع تاكيس جونياس مدرب دجلة السابق مستمرة، وعقب مواجهة نادي مصر سنحسم موقف المدير الفني".

وكان الإسماعيلي قد أقال مدربه، ديديه جوميز مدرب الفريق بعد تحقيق 3 انتصارات فقط في 10 مواجهات، وعين جهازا بقيادة أدهم السحلدار ومحمد محسن أبو جريشة الذي رحل بدوره بعد الخسارة برباعية من مصر للمقاصة.

ريكاردو قاد الإسماعيلي في وقت سابق خلال عام 2008-2008 في 27 مباراة وفاز في 17 وخسر 8 وتعادل مرتين.

تاكيس قاد دجلة من يوليو 2018 وحتى فبراير 2020 قبل إقالته من منصبه، بعد 54 مباراة فاز خلالها 15 مرة وتعادل 15 وخسر 24.