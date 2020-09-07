وكيله لـ في الجول: المقاولون أبلغ إيبونج بالاستغناء عنه.. ونرفض التنازل عن مستحقاته

الإثنين، 07 سبتمبر 2020 - 18:06

كتب : محمد عبد العظيم

كوفري إيبونج - المقاولون العرب

قال فريدريك أكابديام وكيل أعمال كوفري أيبونج لاعب المقاولون العرب إن النادي أبلغه بعدم رغبته في استمرار اللاعب لأسباب فردية إلا أن اللاعب يرفض التنازل عن كل مستحقاته. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح أكابديام قائلا: "المقاولون العرب أبلغنا منذ أيام بعدم رغبته في استمرار اللاعب بعد نهاية إعارته لنادي النجوم لأسباب فنية، واتفقنا على فسخ العقد بالتراضي".

وأضاف "كنا نرغب في الحصول على بعض مستحقات اللاعب إذ أنه لم يحصل على مقدم تعاقده بالكامل".

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وواصل "المقاولون ظل يدفع راتبه حتى خرج للإعارة لكن مازال لديه بعض الأموال، فوجئنا بأن إدارة النادي تريد من اللاعب التنازل عن كل مستحقاته وذلك وفقا لبعض بنود مستند فسخ التعاقد".

وأتم "اللاعب رفض ذلك وأبلغنا المقاولون بذلك وسنذهب للفيفا في حالة عدم السداد".

إيبونج انضم إلى المقاولون العرب مجانا في شهر سبتمبر الماضي.

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