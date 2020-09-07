رابطة "لا ليجا" تدشن الموسم الجديد من الدوري الإسباني

لم يعد هناك وقت طويل على ضربة البداية والجماهير حول العالم على الموعد مع انطلاق الموسم الجديد للدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليجا سانتاندير) 2020-2021، وبينما توشك الأضواء الكاشفة على أن تضيء الاستادات والكرة على أن يتناقلها اللاعبون في الموسم الـ 90، فإنه من المتوقع أن تكون الإثارة حاضرة كما كانت دائماً بداية من 11 سبتمبر الجاري موعد الجولة الأولى للدوري الذي يقدم أفضل كرة قدم في العالم.

ازداد الحماس والترقب مع اقتراب موعد الدوري المميز بكرة القدم الرائعة، ويستعد أكبر النجوم لتقديم أروع العروض على العشب الأخضر اللامع في بعض الملاعب الأكثر شهرة في العالم، حيث تم تجهيز السجادة الحمراء لبدء أحد أعظم المشاهد الكروية في العالم، فالحقيقة لا يوجد مسلسل يحتوى على 38 حلقة مثل هذه المسابقة، ناهيك عن 90 موسماً لم نعرف فيها سوى الإثارة، التوتر، الترفيه، الشغف، النهايات الغير متوقعة.. مباراة تلو الأخرى.

ودشنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليجا) اليوم الاثنين 7 سبتمبر، الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى الإسباني (لا ليجا سانتاندير) ودوري الدرجة الثانية (لا ليجا سمارت بانك) بحفل تقديمي عالمي، تم خلاله الإعلان عن تدشين الموسم الجديد رسمياً والكشف عن الابتكارات التكنولوجية والسمعية والبصرية التي تجعل من (لا ليجا) رائدة في صناعة الترفيه.

حضر الحفل رئيس رابطة الدوري الإسباني (لا ليجا) خافيير تيباس، بالإضافة إلى أسطورتي الدوري الإسباني إيكر كاسياس وأندريس إنييستا، ومدير العلاقات الدولية وبرنامج السفراء والأساطير في (لا ليجا) فرناندو سانز، وسفراء الدوري الإسباني: فرناندو موريانتس، صامويل إيتو، دييجو فورلان، جازيكا مينديتا ولويس جارسيا.

وشارك مشاهير عالميون مثل إيفا لانجوريا ولويس فونسي من بين العديد من النجوم العالميين الذين أعلنوا جاهزيتهم التامة لانطلاق موسم الدوري الإسباني الجديد 2020-2021، وأظهروا ذلك من خلال حساباتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما شاركوا في التحديات واستخدموا الفلاتر الخاصة التي أنشأتها (لا ليجا) لهذه المناسبة.

كما بدأت الاحتفالات بالفعل إيذاناً باقتراب انطلاق الدوري في بلدان مثل المكسيك وجنوب أفريقيا والكاميرون وألمانيا ومصر وتايلاند، حيث سيتم عرض نسخة عملاقة من الكرة الرسمية للدوري من (PUMA).

لقد جهز اللاعبون العالميون في دوري الدرجة الأولى الإسباني أطقمهم بالفعل للظهور الأول في الموسم يوم 11 سبتمبر بإقامة مباراة غرناطة وأتلتيك بلباو، فيما سيبدأ دوري الدرجة الثاية في نفس اليوم بلقاء بين لاس بالماس وليجانيس.

ويدخل ريال مدريد الموسم الجديد بصفته حاملاً للقب، كما يفخر إشبيلية بالمشاركة وهو بطلاً لليوربا ليج، في مثال آخر على قوة الأندية الإسبانية في أوروبا بعدما نجحت (لا ليجا) بالتواجد في صدارة لمدة 8 مواسم متتالية في تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

الممثلون في العرض الجديد لموسم (لا ليجا) جاهزون، وهم: كرة القدم الأكثر قوة فنياً، وبعض من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، ومستويات أعلى وأكبر من التنافسية بين الفرق، ونخبة الملاعب والتكنولوجيا الرائدة، هذه هي النسخة الـ90 من المسابقة التي تتفوق على نفسها كل عام وهي عملية ابتكار دائم.

الموسم الجديد جاهز للانطلاق في دوري الدرجة الأولى الإسباني (لا ليجا سانتاندير) ودوري الدرجة الثانية (لا ليجا سمارت بانك).