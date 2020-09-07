انتهت – الإسماعيلي (4) - (0) نادي مصر.. دجلة (1) - (1) المقاولون

الإثنين، 07 سبتمبر 2020 - 17:51

كتب : FilGoal

محمد مجلي - محمد عصام - الزمالك - المقاولون العرب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الإسماعيلي ونادي مصر، ووادي دجلة والمقاولون العرب اللتين تقاما في الجولة 25 من الدوري.

الإسماعيلي X نادي مصر

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نهاية المباراة بانتصار الإسماعيلي برباعية دون رد.

ق90: جووول حازم مرسي يسجل الهدف الرابع للإسماعيلي بتسديدة زاحفة من على حدود منطقة الجزاء.

ق85: جووول الإسماعيلي يسجل الهدف الثالث بتسديدة صاروخية من محمد الشامي.

ق64: جووول الإسماعيلي يسجل هدفا ثانيا من عبد الرحمن مجدي من ركلة حرة مباشرة بيسراه.

ق63: طرد لشريف أشرف لاعب نادي مصر بعد عرقلته لعبد الرحمن مجدي قبل انفراده بالمرمى وعقب العودة للفيديو.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم الإسماعيلي بهدف دون رد.

ق23: جووول الإسماعيلي يسجل الهدف الأول من ركلة جزاء سددها عمر الوحش بعد لمسة يد على إبراهيم عبد الموجود.

انطلاق المباراة.

وادي دجلة X المقاولون العرب

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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق64: جووول دجلة يدرك التعادل عن طريق رجب عمران بعد متابعته كرة مرتدة من القائم الأيسر لمرمى المقاولون.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم المقاولون بهدف دون رد.

ق44: جووول طاهر محمد طاهر يسجل الهدف الأول للمقاولون بتسديدة قوية بعدما تابع عرضية من ركلة ركنية.

انطلاق المباراة.

الإسماعيلي نادي مصر وادي دجلة المقاولون في الدوري
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