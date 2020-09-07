مصر 2021 - مدرب السويد: اختيار مصر يحفزنا.. وأظن أننا الأفضل في مجموعتنا

يرى جلين سولبيرج مدرب منتخب السويد أن فريقه يجب أن يكون الأفضل في مجموعته في النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال - مصر 2021.

ووقع منتخب السويد المتوج بالبطولة 4 مرات من قبل في المجموعة السابعة، مع منتخب مصر المستضيف ومنتخب التشيك وممثل أمريكا الجنوبية الذي يتحدد لاحقا.

وقال النرويجي سولبيرج للموقع الرسمي لـ مصر 2021: "مواجهة مصر في مصر أمر صعب، لكن اختيارهم أن يلعبوا ضدنا أمر يحفزنا".

وأردف "الأمر يعتمد على موقف حضور الجمهور. اللعب في صالة مليئة بالجمهور في القاهرة بالتأكيد تجربة رائعة".

وأكمل "منتخب التشيك أيضا لديه لاعبين مثيرين للاهتمام، وحصل على المركز السادس في بطولة الأمم الأوروبية عام 2018".

وشدد المدرب "كل مجموعة بها فريقين أو ثلاثة جيدين للغاية، لكنني أظن أن فريقنا يجب أن يكون الأفضل في المجموعة".

أما جيم جوتفريدسون قائد الفريق فقال: "أحب لعب البطولات المجموعة، وأستهدف أن أمثل السويد في مصر".

وأكمل "اللعب ضد مصر على أرضها تجربة رائعة، وأظن أن صدارة المجموعة ستكون بيننا وبين منتخب مصر".

وأتم "لدينا احترام كبير أيضا لمنتخب التشيك".