بيلد: انقسام بين إدارة برشلونة وكومان بسبب تياجو وفينالدوم

يبدو أن المشاكل لا تُمهل برشلونة ولا جماهيره وقتا، اليوم مشكلة جديدة تطرق الأبواب بانقسام داخل النادي حول صفقات الفريق في الصيف، بين رونالد كومان مدرب الفريق من جهة، وإدارة النادي من جهة أخرى، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية.

وقال التقرير إن إدارة برشلونة ترغب بشدة في الحصول على خدمات تياجو ألكانتارا، إلا أن رونالد كومان يسعى لضم جورجينيو فينالدوم.

كومان طلب من برشلونة ضم صاحب الـ29 عاما لاعب ليفربول والذي يدخل عامه الأخير في عقده مع كتيبة أنفيلد.

إلا أن إدارة برشلونة ترغب في استعادة خدمات تياجو مرة أخرى من بايرن ميونيخ، وتسعى لإقناع كومان بتغيير رأيه.

تياجو صاحب الـ29 عاما ارتبط طيلة الفترة الماضية بالانضمام إلى ليفربول، ويستعد للرحيل عن بايرن ميونيخ بعد دخوله لعامه الأخير في عقده مع العملاق الألماني.

برشلونة تواصل مع ممثلي تياجو، لمعرفة موقفه والظروف المحيطة بالصفقة قبل التحرك من أجله.

وأعلن بايرن ميونيخ أكثر من مرة عن طريق رئيسه كارل هاينزه رومينيجه، عدم وجود أي عروض رسمية من أجل تياجو، لكنه ينوي بيع اللاعب إن حصل على السعر الذي حدده ثمنا له.

وجذب تياجو كذلك اهتمام مانشستر يونايتد، لكن التقارير ألمحت إلى أن اللاعب الإسباني قال إنه يرغب في اللعب مع يورجن كلوب إن رحل إلى إنجلترا.

وصرح تياجو في وقت سابق قائلا: "لم أقل لأحد إنني سأرحل عن بايرن، كل عام تضعونني في فريق مختلف، بالنسبة لي المستقبل هو مواجهاتي مع منتخب إسبانيا ولا غير ذلك".

ويلعب ألكانتارا في بايرن منذ 2013 وشارك مع الفريق في 235 مباراة وسجل 31 هدفا وأرسل 37 تمريرة حاسمة وتوج بـ17 لقبا آخرها دوري أبطال أوروبا 2019-2020.