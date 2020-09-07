انتهت في الدوري - الاتحاد (1) - (3) مصر للمقاصة.. انتصار كتيبة إيهاب جلال

تابع مباشرة مع FilGoal.com مباراة الاتحاد ومصر للمقاصة يوم الإثنين في الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة بانتصار المقاصة بثلاثة أهداف لهدف

د. 86 الهدف الثالث للمقاصة من ركلة جزاء سجلها ميدو جابر

د. 85 ركلة جزاء للمقاصة بعد عرقلة محمد إبراهيم.

د.71 جووول خالد أوتشو يسجل الهدف الثاني للمقاصة بعد خطأ من الميداني

د.60 جوووووول خالد قمر يسجل التعادل للاتحاد

ق30: عمرو مرعي يسجل الهدف الأول لمصر للمقاصة

بداية المباراة

المباراة تبدأ في تمام الساعة 3:30 عصرا