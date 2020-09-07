سان جيرمان: فكرة ضم ميسي أغرتنا ولكن.. ولا نفاوض مدربين من ضمنهم أليجري

الإثنين، 07 سبتمبر 2020 - 10:49

كتب : FilGoal

ميسي يتحسر بعد أحد أهداف بايرن

قال ليوناردو مدير نادي باريس سان جيرمان إن فكرة ضم ليونيل ميسي أغرت فريقه لكنه مثله مثل بقية الفرق بحاجة للبيع لكي يتمكن من الشراء، كما شدد على عدم التفاوض مع أي مدرب آخر لخلافة توماس توخيل.

وصرح ليوناردو عبر قناة "كانال +" الفرنسية: "الأشياء واضحة للغاية مع توخيل، تحدثنا كثيرا، لقد حقق شيئا رائعا والآن لدينا الوقت لدراسة الأمر".

وأضاف "لكنني لم أتواصل قط مع أي مدرب آخر وذلك يتضمن أليجري، يمكنني أيضا أن أقول إننا لم نوقع مع أي لاعب دون موافقة توخيل التامة".

أخبار متعلقة
أوليه الأرجنتينية: ميسي خضع لمسحة كورونا في منزله.. قد يتدرب الإثنين إي إس بي إن: برشلونة لن يغرّم ميسي لغيابه عن التدريبات انتهى الكابوس الكتالوني.. ميسي يعلن الاستمرار في برشلونة

وواصل "يتبقى في عقد توخيل 10 أشهر، سيكون هناك وقت للحديث عن مستقبله".

توخيل تولى تدريب سان جيرمان في صيف 2018 وتوج مع الفريق بلقبي دوري فرنسي وكأس الرابطة الفرنسية وكأس فرنسا مرة، وكأس السوبر الفرنسية مرتين، كما قاد الفريق لنهائي دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه خلال الموسم الماضي، لكنه خسر النهائي أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 1-0.

وأكمل عن إمكانية ضم ميسي من برشلونة قائلا: "بكل تأكيد فكرنا حول ضم ميسي، الموقف معقد فيما يخص قواعد اللعب المالي النظيف، لكن حينما سمعنا أن ميسي سيكون متاحا في السوق، أغرانا ذلك كثيرا".

وتابع "سألنا أنفسنا إن كان ذلك ممكنا فعلا؟ هناك بعض اللاعبين البعيدين تماما عن الأمور الطبيعية، المشكلة الآن هو أن كل الأندية بحاجة للبيع قبل أن تتمكن من الشراء، وباريس سان جيرمان ليس مختلفا، لكن الأمر صعب، لأنه لا أحد يشتري".

وأتم "استثمرنا بقوة في ماورو إيكاردي هذا الصيف، لذا نحن بحاجة لأن نكون أكثر إبداعا لكي نتقدم في مسيرتنا".

وكان سان جيرمان قد ضم إيكاردي من إنتر ميلان بمبلغ 63 مليون يورو، بجانب 7 ملايين آخرى كإضافات.

في فرنسا في إسبانيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
اللجنة الأولمبية الدولية: أولمبياد طوكيو سيقام مع وجود فيروس كورونا أو بدونه 35 دقيقة | رياضات أخرى
مباشر الدوري المصري - الاتحاد (0) (0) مصر للمقاصة.. ضغط لزعيم الثغر 35 دقيقة | مصر
ساوثجيت: استبعاد فودين وجرينوود لخرق قواعد الحجر الصحي.. كانا ساذجين 39 دقيقة | أوروبا
محمد صلاح: لو قاد مورينيو فريق طنطا لن ينصلح الحال بسبب أشخاص معينين 39 دقيقة | مصر
في الجول يكشف – سيناريوهات نصف نهائي دوري الأبطال.. وتنسيق أبو ريدة مع الأهلي والزمالك ساعة | مصر
كلوب: مواجهة ليدز ستكون صعبة للغاية لهذه الأسباب ساعة | الدوري الإنجليزي
نادر شوقي: إكرامي فوجئ بانضمام رمضان إلى بيراميدز.. ولا يمكنني العمل معه أو فتحي مرة أخرى ساعة | الدوري المصري
دايلي ميل: استبعاد فودين وجرينوود من معسكر إنجلترا بعد جلب فتيات لفندق الإقامة ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن: تغريم كهربا مليون جنيه.. تعرف على ما حدث 2 خبر في الجول - بيراميدز يُعدّل مدة عقد رمضان صبحي.. ويقدمه يوم الإثنين 3 ونستون بوجارد.. المدافع "المجرم" الذي "سرق" من تشيلسي 15 مليون يورو 4 8 رسائل نارية من عبد الحفيظ عن "المسؤول الذي اعتاد تلقي الضرب".. وأزمة كهربا
قد ينال إعجابك