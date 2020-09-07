سان جيرمان: فكرة ضم ميسي أغرتنا ولكن.. ولا نفاوض مدربين من ضمنهم أليجري

قال ليوناردو مدير نادي باريس سان جيرمان إن فكرة ضم ليونيل ميسي أغرت فريقه لكنه مثله مثل بقية الفرق بحاجة للبيع لكي يتمكن من الشراء، كما شدد على عدم التفاوض مع أي مدرب آخر لخلافة توماس توخيل.

وصرح ليوناردو عبر قناة "كانال +" الفرنسية: "الأشياء واضحة للغاية مع توخيل، تحدثنا كثيرا، لقد حقق شيئا رائعا والآن لدينا الوقت لدراسة الأمر".

وأضاف "لكنني لم أتواصل قط مع أي مدرب آخر وذلك يتضمن أليجري، يمكنني أيضا أن أقول إننا لم نوقع مع أي لاعب دون موافقة توخيل التامة".

وواصل "يتبقى في عقد توخيل 10 أشهر، سيكون هناك وقت للحديث عن مستقبله".

توخيل تولى تدريب سان جيرمان في صيف 2018 وتوج مع الفريق بلقبي دوري فرنسي وكأس الرابطة الفرنسية وكأس فرنسا مرة، وكأس السوبر الفرنسية مرتين، كما قاد الفريق لنهائي دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه خلال الموسم الماضي، لكنه خسر النهائي أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 1-0.

وأكمل عن إمكانية ضم ميسي من برشلونة قائلا: "بكل تأكيد فكرنا حول ضم ميسي، الموقف معقد فيما يخص قواعد اللعب المالي النظيف، لكن حينما سمعنا أن ميسي سيكون متاحا في السوق، أغرانا ذلك كثيرا".

وتابع "سألنا أنفسنا إن كان ذلك ممكنا فعلا؟ هناك بعض اللاعبين البعيدين تماما عن الأمور الطبيعية، المشكلة الآن هو أن كل الأندية بحاجة للبيع قبل أن تتمكن من الشراء، وباريس سان جيرمان ليس مختلفا، لكن الأمر صعب، لأنه لا أحد يشتري".

وأتم "استثمرنا بقوة في ماورو إيكاردي هذا الصيف، لذا نحن بحاجة لأن نكون أكثر إبداعا لكي نتقدم في مسيرتنا".

وكان سان جيرمان قد ضم إيكاردي من إنتر ميلان بمبلغ 63 مليون يورو، بجانب 7 ملايين آخرى كإضافات.