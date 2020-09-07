فرج عامر يعلن عبر في الجول: تعيين سامي مدربا لسموحة والكشف عن جهازه المساعد

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة تولي أحمد سامي مدرب طنطا السابق مهمة تدريب الفريق خلفا لحمادة صدقي. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وقال عامر: "سامي مدربا لسموحة، وسنعقد جلسة مع المدرب في الرابعة عصرا لتوقيع العقد".

ويعمل مع سامي كل من، أحمد حمودة كمدرب عام وخميس جعفر كمدرب والإنجليزي ويل كمدرب أحمال، واستمرار الجهاز الطبي والإداري.

وكان سموحة قد أقال حمادة صدقي مدرب الفريق بعد تعيينه في يناير الماضي، عقب التعادل بنتيجة 3-3 مع أسوان.

أحمد سامي كان قد أعلن عبر FilGoal.com استقالته من تدريب طنطا.

وقال سامي لـFilGoal.com: "أتقدم بالشكر للجهاز الفني واللاعبين على الفترة التي تواجدت فيها مع الفريق".

وواصل "رحلت عن الفريق لشعوري أن الفريق لن ينجح في البقاء بالدوري".

وأتم "أتمنى النجاح للفريق في الفترة المقبلة".

سموحة يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة، فيما يحتل طنطا المركز الأخير برصيد 17 نقطة.

سامي قاد طنطا في مباراتين، الأولى ضد الاتحاد السكندري وتعادل بنتيجة 1-1، والثانية ضد الإنتاج الحربي وخسر بنتيجة 3-0.