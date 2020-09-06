إصابة ساسي وتأكد غيابه للإيقاف أمام سموحة

الأحد، 06 سبتمبر 2020 - 21:19

كتب : FilGoal

قصة هدف فرجاني ساسي ضد الاتحاد

تعرض فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك لإصابة خلال لقاء فريقه أمام طلائع الجيش.

واشتكى ساسي من آلام في الظهر قبل أن يتلقى العلاج ويعود من جديد لاستكمال المباراة، ولكنه لم يقدر على مواصلة اللعب.

وغادر ساسي أرضية الملعب في الدقيقة 39 بسبب آلام في الظهر.

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وأثناء خروج فرجاني من الملعب حصل على بطاقة صفراء ليتأكد غيابه عن مباراة سموحة المقبلة بسبب الايقاف.

ويواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش على استاد القاهرة في الجولة الـ 25 من الدوري، ويلعب ضد سموحة في الجولة الـ 26.

ساسي صاحب الـ 28 عاما لعب 19 مباراة في الدوري هذا الموسم ونجح في تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.

في الدوري ساسي الزمالك
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