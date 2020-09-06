انتهت في الدوري - الزمالك (1)-(0) الجيش.. فوز جديد لـ الأبيض

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في الجولة الـ25 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز الزمالك بهدف

ق. 93 عرضية أرضية من عمر السعيد وطارق حامد يسدد لكن محمد بسام يتصدى لها.

ق. 86 رأسية خطيرة من عمرو جمال بجانب القائم بقليل.

ق. 78 تبديلان للزمالك بدخول عمر السعيد وحسام عبد المجيد بدلا من يوسف أوباما ومحمد أوناجم.

ق. 77 كريم ممدوح يشارك بدلا من فرانك نجونجا.

ق. 74 حسام باولو يشارك بدلا من أحمد سمير في صفوف طلائع الجيش.

ق. 73 تصويبة من مصطفى فتحي بجانب القائم بقليل.

ق. 58 تبديلان لطلائع الجيش بدخول أحمد داوودا وعمرو جمال بدلا من محمد شحاتة وناصر منسي.

ق. 57 تبديلان للزمالك بدخول مصطفى فتحي وأسامة فيصل بدلا من كابونجو كاسونجو ومصطفى محمد.

ق. 57 جووول أول للزمالك. عرضية من عبد الله جمعة ورأسية من أوباما يسجل بها الهدف الأول للزمالك.

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ق. 52 تصويبة من إسلام جابر لكن بعيدة عن المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 44 تمريرة رائعة من أوناجم إلى أوباما الذي يسدد بجانب المرمى.

ق. 37 تبديل اضطراري بدخول إسلام جابر بدلا من فرجاني ساسي المصاب.

ق. 30 تصويبة جديدة من أحمد سمير فوق المرمى بقليل.

ق. 29 تصويبة جديدة من كريم طارق يتصدى لها جنش.

ق. 24 تصويبة من محمد شحاتة فوق مرمى جنش.

ق. 22 تصويبة عرضية من أحمد عيد، قابلها كاسونجو بلمسة بجانب المرمى والحكم يحتسب تسلل.

ق 13: تسديدة ضعيفة من أحمد سمير يتصدى لها جنش بسهولة

تغيير في تشكيل الزمالك قبل انطلاق المباراة بمشاركة كاسونجو بدلا من بنشرقي

انطلاق المباراة