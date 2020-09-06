تشكيل الجيش - كريم طارق يقود الطلائع أمام الزمالك

أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في الجولة الـ25 من الدوري المصري.

ودفع بسيوني بالثلاثي كريم طارق ومحمد شحاتة وناصر منسي في هجوم فريقه.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالآتي:

المرمى: محمد بسام.

الدفاع: علي الفيل – خالد سطوحي – أحمد عبد الرحمن – محمد ناصف.

الوسط: مهند لاشين – فرانك ستيفن – أحمد سمير.

الهجوم: كريم طارق – محمد شحاتة – ناصر منسي.

ويحتل طلائع الجيش المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة.

بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني بـ48 نقطة وسيتم خصم 3 نقاط من رصيده بنهاية الدوري وفقا لقرار اتحاد الكرة.