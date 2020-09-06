تشكيل الجيش - كريم طارق يقود الطلائع أمام الزمالك
الأحد، 06 سبتمبر 2020 - 19:26
كتب : إبراهيم رمضان
أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في الجولة الـ25 من الدوري المصري.
كريم طارق
النادي : طلائع الجيش
ودفع بسيوني بالثلاثي كريم طارق ومحمد شحاتة وناصر منسي في هجوم فريقه.
وجاء تشكيل طلائع الجيش كالآتي:
المرمى: محمد بسام.
الدفاع: علي الفيل – خالد سطوحي – أحمد عبد الرحمن – محمد ناصف.
الوسط: مهند لاشين – فرانك ستيفن – أحمد سمير.
الهجوم: كريم طارق – محمد شحاتة – ناصر منسي.
ويحتل طلائع الجيش المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة.
بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني بـ48 نقطة وسيتم خصم 3 نقاط من رصيده بنهاية الدوري وفقا لقرار اتحاد الكرة.