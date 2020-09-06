قائمة الأهلي - عودة معلول واستبعاد صالح جمعة أمام الحدود

عاد علي معلول ظهير أيسر الأهلي للظهور من جديد في قائمة فريقه، بعدما غاب أمام وادي دجلة بسبب الإيقاف.

الأهلي يستعد لمواجهة حرس الحدود يوم الإثنين في السابعة والنصف في الجولة الـ 25 من الدوري المصري.

السويسري ريني فايلر لم يُغير من قائمة فريقه كثيرا، فقط عاد معلول ليدخل القائمة بدلا من محمود وحيد.

واستمر استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي، بعدما كان قد ظهر من قبل في المصري.

وفيما يلي قائمة الأهلي بالكامل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

الدفاع: أحمد فتحي - محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول - محمد شكري.

الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - عربي بدر - محمد مجدي "أفشة" - محمد فخري - وليد سليمان - أحمد الشيخ - جيرالدو - جونيور أجايي.

الهجوم: مروان محسن - أليو بادجي.