انتهت في الدوري - الإنتاج (3) (0) طنطا

تابع مباشرة مباراة الإنتاج والحربي وطنطا يوم الأحد في الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة.

ق71: الهدف الثالث للإنتاج.. باسم مرسي يضيف الهدف الثاني لنفسه والثالث لفريقه من انفراد بمرمى طنطا وإنهاء رائع للهجمة.

ق47: الهدف الثاني للإنتاج سجله باسم مرسي من ركلة جزاء، أول هدف للاعب في شباك طنطا بعد 3 مواجهات سابقة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق29: غنام محمد يتقدم للإنتاج

بداية المباراة