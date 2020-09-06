انتهت في الدوري - الإنتاج (3) (0) طنطا

الأحد، 06 سبتمبر 2020 - 16:35

كتب : FilGoal

الإنتاج الحربي - الأهلي

تابع مباشرة مباراة الإنتاج والحربي وطنطا يوم الأحد في الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة.

ق71: الهدف الثالث للإنتاج.. باسم مرسي يضيف الهدف الثاني لنفسه والثالث لفريقه من انفراد بمرمى طنطا وإنهاء رائع للهجمة.

ق47: الهدف الثاني للإنتاج سجله باسم مرسي من ركلة جزاء، أول هدف للاعب في شباك طنطا بعد 3 مواجهات سابقة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق29: غنام محمد يتقدم للإنتاج

بداية المباراة

الإنتاج الحربي طنطا الدوري المصري
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