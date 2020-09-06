انتهت في الدوري - الإنتاج (3) (0) طنطا
الأحد، 06 سبتمبر 2020 - 16:35
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة الإنتاج والحربي وطنطا يوم الأحد في الدوري المصري الممتاز.
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نهاية المباراة.
ق71: الهدف الثالث للإنتاج.. باسم مرسي يضيف الهدف الثاني لنفسه والثالث لفريقه من انفراد بمرمى طنطا وإنهاء رائع للهجمة.
ق47: الهدف الثاني للإنتاج سجله باسم مرسي من ركلة جزاء، أول هدف للاعب في شباك طنطا بعد 3 مواجهات سابقة
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق29: غنام محمد يتقدم للإنتاج
بداية المباراة