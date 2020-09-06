ليون يرغب في عودة أومتيتي.. وعائق يقف في وجه الصفقة

الأحد، 06 سبتمبر 2020 - 15:09

كتب : FilGoal

أومتيتي - برشلونة

يزداد وضع صامويل أومتيتي لاعب برشلونة صعوبة بسبب إصاباته المتكررة، وخروجه من حسابات المدرب الجديد رونالد كومان.

في هذه الأثناء، برز اسم ناديه القديم أوليمبيك ليون على السطح كمرشح ممكن لاستقدام المدافع الفرنسي.

ورودي جارسيا اعترف بذلك في حواره مع برنامج "تيليفوت" الفرنسي: "تحدثت مع جونينيو (المدير الرياضي) عن أومتيتي بالطبع، إنه مدافع عظيم، لكني لا أعلم إن كانت الصفقة ممكنة اقتصاديًا".

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وأوضح: "أرغب في استقدام أومتيتي، لكني لا أظن أن ذلك سيكون سهلا".

أومتيتي (26 عاما) انضم إلى ليون عام 2002 في عمر التاسعة، وتدرج في كل فئاته العمرية وصولا إلى الفريق الأول عام 2012، ليلفت الأنظار ويدفع برشلونة إلى شرائه عام 2016 مقابل 25 مليون يورو.

لكن بعد موسمين مميزين وتتويجه بكأس العالم رفقة بلاده فرنسا، تعرض أومتيتي لانتكاسة إصابات متتالية أبعدته طويلا عن الملاعب.

في الموسم الماضي، لم يخض أومتيتي سوى 18 مباراة بواقع 1316 دقيقة فقط، وفقد مكانه الأساسي لصالح مواطنه كليمنت لونجليه.

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أومتيتي برشلونة ليون
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