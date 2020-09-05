انتهت قرعة مصر 2021 – مصر تختار المجموعة السابعة رفقة السويد والتشيك

نهاية القرعة

نتائج القرعة كاملة:

المجموعة الأولى: ألمانيا - المجر - أوروجواي - كاب فيردي

المجموعة الثانية: إسبانيا - تونس - البرازيل - بولندا

المجموعة الثالثة: كرواتيا - قطر - اليابان - أنجولا

المجموعة الرابعة: الدنمارك - الأرجنتين - البحرين - الكونغو الديمقراطية

المجموعة الخامسة: النرويج - النمسا - فرنسا - ممثل أمريكا الشمالية

المجموعة السادسة: البرتغال - الجزائر - أيسلندا - المغرب

المجموعة السابعة: السويد - مصر - التشيك - ممثل أمريكا الجنوبية

المجموعة الثامنة: سلوفينيا - بيلاروسيا - كوريا - روسيا

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- النمسا إلى المجموعة الخامسة رفقة النرويج وفرنسا وممثل أمريكا الشمالية

- الجزائر إلى المجموعة السادسة رفقة البرتغال وأيسلندا والمغرب

- تونس إلى المجموعة الثانية رفقة إسبانيا والبرازيل وبولندا

- المجر إلى المجموعة الأولى رفقة ألمانيا وأوروجواي وكاب فيردي

- قطر إلى المجموعة الثالثة رفقة كرواتيا واليابان وأنجولا

- الأرجنتين إلى المجموعة الرابعة رفقة الدنمارك والبحرين والكونغو

- بيلاروسيا إلى المجموعة الثامنة رفقة سلوفينيا وكوريا وروسيا

*سحب منتخبات المستوى الثاني بواسطة أحمد الأحمر

مصر تختار المجموعة السابعة رفقة السويد والتشيك وممثل أمريكا الجنوبية

*الآن تقرر مصر المجموعة التي ترغب في التواجد بها

- سلوفينيا إلى المجموعة الثامنة رفقة كورريا الجنوبية وروسيا

- السويد إلى المجموعة السابعة رفقة التشيك وممثل أمريكا الجنوبية

- النرويج إلى االمجموعة الخامسة رفقة فرنسا وممثل أمريكا الشمالية

- البرتغال إلى المجموعة السادسة رفقة أيسلندا والمغرب

- ألمانيا إلى المجموعة الأولى رفقة أوروجواي وكاب فيردي

- إسبانيا إلى المجموعة الثانية رفقة البرازيل وبولندا

- كرواتيا إلى المجموعة الثالثة رفقة اليابان وأنجولا

- الدنمارك إلى المجموعة الرابعة رفقة البحرين والكونغو الديمقراطية

*سحب المستوى الأولى بواسطة عبد الرحمن حميد لاعب منتخب مصر

- البحرين إلى المجموعة الرابعة رفقة الكونغو الديمقراطية

- فرنسا إلى المجموعة الخامسة مع ممثل أمريكا الشمالية

- كوريا الجنوبية إلى المجموعة الثامنة مع روسيا

- التشيك إلى المجموعة السابعة مع ممثل أمريكا الجنوبية

- أوروجواي إلى المجموعة الأولى مع كاب فيردي

- اليابان إلى المجموعة الثالثة مع أنجولا

- أيسلندا إلى المجموعة السادسة رفقة المغرب

- البرازيل إلى المجموعة الثانية رفقة بولندا

*سحب المستوى الثالث بواسطة علي زين لاعب منتخب مصر

- كاب فيردي إلى المجموعة الأولى

- ممثل أمريكا الشمالية إلى المجموعة الخامسة

- الكونغو الديمقراطية إلى المجموعة الرابعة

- روسيا إلى المجموعة الثامنة

- ممثل أمريكا الجنوبية إلى المجموعة السابعة

- المغرب إلى المجموعة السادسة

- أنجولا إلى المجموعة الثالثة

- بولندا إلى المجموعة الثانية

*سحب المستوى الرابع بواسطة حسن قداح لاعب منتخب مصر

8:40 مساءً: بدء سحب القرعة

8:25 مساءً: سحب القرعة بعد قليل

8:15 مساءً: الإعلان عن تميمة البطولة (حورس)

شاهد تميمة البطولة:

8:05 مساءً: نهاية كلمة رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: "نتمنى خروج البطولة بالشكل الذي يليق بسمعة مصر وريادتها العالمية"

رئيس الوزراء: "الرياضة سبب في تلاقي الحضارات وإبعاد الخلافات"

رئيس الوزراء: "العالم يواجه العديد من التحديات، إلا أن الرياضة تظل واحدة من أهم الآلايات والقوى الناعمة القادرة على نشر السلام والمحبة بين الشعوب"

8:00 مساءً: كلمة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي

حسن مصطفى: "سنتخذ كافة التدابير الصحية الممكنة لضمان سلامة الجميع، وكل الاستعدادات ستطبق منذ اليوم الأول لوصول الفرق وحتى مغادرتهم لأراضينا".

حسن مصطفى: "أنا متأكد أن مصر ستصبح المصباح الذي ينير العالم أثناء تنظيم هذه البطولة وأننا سنسرسل رسالة نجاح إلى كافة أنحاء العالم".

حسن مصطفى: "فيروس كورونا لم ينته بعد، ولذا علينا التكيف مع هذه الحياة الجديدة، أشكر الحكومة المصرية التي أصرت على تنظيم البطولة في هذا الوقت العصيب"

حسن مصطفى: "أتمنى أن تكون هذه البطولة هي النور في نهاية النفق المظلم"

7:45 مساءً: حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد يلقي كلمته

7:42 مساءً: أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يلقي كلمته

7:40 مساءً: انتهاء الفقرة الفنية للموسيقار عمر خيرت

7:10 مساءً: الموسيقار عمر خيرت يقدّم فقرته الفنية

7:00 مساءً: انطلاق حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021

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تنطلق مراسم قرعة كأس العالم لكرة اليد 2021 في تمام السابعة مساءً على سفح الأهرامات.

ويشرف على تقديم الحفل الإعلامية جاسمين طه، الفنان خالد النبوي، والفنانة إنجي المقدم.

ويحيي الموسيقار العالمي عمر خيرت الحفل، الذي سيشهد حضور 134 شخصا تطبيقا للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وحتى الآن، تأهل 30 فريقا إلى البطولة من أصل 32، لأول مرة في تاريخها.

إجراءات القرعة

البطولة تشهد لأول مرة مشاركة 32 فريقا بدلا من 24، بينهم 30 تم تحديدهم وفريقين سيتحددان عن طريق بطولة الفرصة الأخيرة لأمريكا الجنوبية والوسطى للأمم، وبطولة اتحاد الكاريبي للأمم.

سيتم توزيع الـ 32 فريقا على ثماني مجموعات تضم أربعة فرق، وسيتأهل أول ثلاثة فرق من كل مجموعات للدور الرئيسي الذي سيضم 24 فريقا، بينما تنتقل الثماني فرق غير المتأهلة إلى كأس الرئيس.

وفي الدور الرئيسي، سيتم توزيع الـ 24 منتخبا على أربع مجموعات كل تضم ست فرق، ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة لدور الثمانية الذي سيقام بنظام خروج المغلوب حتى الدور النهائي.

سيتم وضع الفرق الـ 32 في أربعة أوعية، كل منها تضم ثمانية فرق بالتصنيف التالي:

التصنيف الأول: الدنمارك - إسبانيا - كرواتيا - النرويج - سلوفينيا - ألمانيا - البرتغال - السويد

التصنيف الثاني: مصر - الأرجنتين - تونس - الجزائر - قطر -النمسا - المجر - بيلاروسيا

التصنيف الثالث: أيسلندا - البرازيل - فرنسا - كوريا الجنوبية - اليابان - البحرين - التشيك - أوروجواي

التصنيف الرابع: أنجولا - كاب فيردي - الكونغو الديمقراطية - المغرب - بولندا - روسيا - المنتخب المتأهل من بطولة الفرصة الأخيرة أمريكا الجنوبية - منتخب متأهل من اتحاد الكاريبي

سيتم سحب فريق من كل وعاء تصاعديا وضمهم إلى إحدى المجموعات الثمانية في نفس الترتيب الذي يمنحه التصنيف لهم.

وبعد انتهاء تلك المرحلة، سيكون لمنتخب مصر الذي يحل في التصنيف الثاني الحق في اختيار مجموعته كمستضيف البطولة.

وبعد اختيار منتخب مصر لمجموعته، سيتم سحب بقية التصنيف الثاني.