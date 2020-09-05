انتهت الدوري المصري - أسوان (3)-(3) سموحة

السبت، 05 سبتمبر 2020 - 17:50

كتب : FilGoal

هدف سموحة في شباك الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أسوان وسموحة في الجولة الـ25 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بالتعادل 3-3

ق 96: جوووووول ناصر ماهر يسجل التعادل

ق 95: طرد سولمون منساه لاعب أسوان وركلة جزاء لسموحة

ق 89: طرد عبد المجيد بعد ضرب نيسيبامبي

ق 85: جوووووووول هاتريك من محمد عبد المجيد

ق 82: ركلة جزاء لمحمد عبد المجيد بعد عرقلته من قبل عمر صلاح حارس سموحة

ق 62: نزول فادي فريد

ق 60: عبد المجيد يهدر انفراد آخر لأسوان أمام عمر صلاح حارس سموحة ويهدر فرصة تسجيل الهاتريك

ق 50: محمد عبد المجيد يهدر فرصة سهلة أمام المرمى الخالي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 2-2

ق 45: جوووووول محمد عبد المجيد يسجل التعادل من ركلة جزاء

ق 42: ركلة جزاء لأسوان على ديريك نيسيبامبي

ق 36: جوووول صلاح محسن والثاني

ق 15: جووووووووول التعادل عن طريق ديريك نيسيبامبي

ق 10: جوووووووول التقدم لأسوان عن طريق محمد عبد المجيد

انطلاق المباراة

الدوري المصري سموحة أسوان
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