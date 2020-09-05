انتهت الدوري المصري - أسوان (3)-(3) سموحة
السبت، 05 سبتمبر 2020 - 17:50
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أسوان وسموحة في الجولة الـ25 من الدوري المصري.
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نهاية المباراة بالتعادل 3-3
ق 96: جوووووول ناصر ماهر يسجل التعادل
ق 95: طرد سولمون منساه لاعب أسوان وركلة جزاء لسموحة
ق 89: طرد عبد المجيد بعد ضرب نيسيبامبي
ق 85: جوووووووول هاتريك من محمد عبد المجيد
ق 82: ركلة جزاء لمحمد عبد المجيد بعد عرقلته من قبل عمر صلاح حارس سموحة
ق 62: نزول فادي فريد
ق 60: عبد المجيد يهدر انفراد آخر لأسوان أمام عمر صلاح حارس سموحة ويهدر فرصة تسجيل الهاتريك
ق 50: محمد عبد المجيد يهدر فرصة سهلة أمام المرمى الخالي
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل 2-2
ق 45: جوووووول محمد عبد المجيد يسجل التعادل من ركلة جزاء
ق 42: ركلة جزاء لأسوان على ديريك نيسيبامبي
ق 36: جوووول صلاح محسن والثاني
ق 15: جووووووووول التعادل عن طريق ديريك نيسيبامبي
ق 10: جوووووووول التقدم لأسوان عن طريق محمد عبد المجيد
انطلاق المباراة