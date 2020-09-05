لاعب ميلان الجديد: فضلت الروسونيري على أرسنال وبايرن ميونيخ

كشف السويدي إيميل روباك لاعب ميلان الجديد تفضيله الانتقال للروسونيري على حساب أرسنال الإنجليزي، ومحاولة الخطى على نفس مسار زلاتان إبراهيموفيتش.

اللاعب البالغ 17 عاما انضم لميلان مقابل 1.5 مليون يورو من نادي هاماربي الذي يملك السويدي إبراهيموفيتش أسهم فيه.

وقال روباك: "ميلان كان يتابعني، وكنت مستعدا للانتقال لأرسنال، وأردكت رغبتهم في الاستثمار بي".

وأضاف عبر صحيفة Expressen السويدية "بايرن ميونيخ أراد ضمي أيضا لكنني اتبعت حدسي واخترت ميلان، رغم أن أرسنال كان مستعدا لتقديم عرض للنادي".

وواصل "بمجرد وصولي لإيطاليا كان الأمر رائعا وزرت مقر التدريبات وتحدثت إلى زلاتان. إن وجوده هنا بمثابة ضمان فقد عرف كل شيء عن وضعي، كما سبق أن مر بنفس الأمر عندما كان صغيرا، قال إن الأمر سيكون صعبا في البداية لكني يجب أن أتحلى بالصبر".

وتابع "كانت أول جلسة تدريبية لفريق كبير لي في 1 سبتمبر ولم أكن قلقا ولا أرتعد، شعرت بالثقة. دفع هذا النادي ثمنا مهما لذلك قلت لنفسي -يا إلهي أنا أتدرب مع الفريق الأول- كان من المهم بالنسبة لي أن أثبت نفسي".

وأكمل "بعد نهاية التدريب أخبرني ستيفانو بيولي المدير الفني أنني قدمت أداءً جيدا وأشاد بي لبعض اللاعبين الآخرين أيضا".

روباك ظهر في ودية ميلان الأولى استعدادا للموسم الجديد أمام نوفارا وصنع هدفا وكاد أن يصنع آخر في المباراة التي انتهت بفوز الديافولو 4-2.

وعن الظهور في المباراة الودية تابع "كنت على مقاعد البدلاء في البداية وحاولت اللعب بشكل بسيط دون المبالغة. ثم أخبرني زلاتان أن أُظهر ما يمكنني فعله والتفوق في المواقف الفردية وهذا ما فعلته".

وأتم "استمروا في إعطائي تعليمات حول كيفية التحرك، لكن كل ذلك كان بالإيطالية لذلك بالكاد فهمت أيا منها. لقد بدأت في دراسة اللغة الإيطالية الآن حيث لا أحد هنا يتحدث الإنجليزية حقا".

روباك مواليد عام 2003 يشغل مركز المهاجم ووقع في يناير الماضي فقط على عقده الاحترافي الاول مع فريق هاماربي السويدي وخاض مباراة واحدة فقط لمدة 15 دقيقة كبديل ومن ثم أعير لاحد أندية الدرجة الثالثة.

ومع منتخب السويد تحت 17 عاما سجل هدفا واحدا في 5 مباريات ودية.