رسميا – محمد حمص والعجوز يتوليان تدريب الإسماعيلي بشكل مؤقت

السبت، 05 سبتمبر 2020 - 00:05

كتب : ياسر الشريف

محمد حمص

أعلن نادي الإسماعيلي إسناد مهمة تدريب الفريق لـ محمد حمص لاعب الوسط التاريخي وأحمد العجوز بشكل مؤقت، ولحين التعاقد مع مدرب أجنبي.

وأصدر نادي الإسماعيلي بيانا رسميا على لسان مجلس إدارة النادي، يٌقدم فيه اعتذاره للجماهير على الخسارة أمام مصر للمقاصة.

مجلس الإدارة عبر أيضا عن استيائه من أداء اللاعبين، وقرر على إثر ذلك إيقاف مستحقات اللاعبين لنهاية الموسم.

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وأخيرا، قرر الإسماعيلي قبول اعتذار أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة عن عدم إكمال مهمتهما في إدارة الفريق، مع تولي محمد حمص وأحمد العجوز المهمة بشكل مؤقت.

وقرر الإسماعيلي تعيين أحمد العجوز مدرب عام قائم بأعمال مدير الكرة، ومحمد حمص مدربا على أن يقوما بقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

محمد حمص أسطورة الإسماعيلي لعب لصفوف الفريق الأول خلال الفترة من 1997 وحتى 2014، ثم لعب لموسم واحد في صفوف وادي دجلة واعتزل كرة القدم.

حمص يملك أيضا 21 مباراة دولية مع منتخب مصر، وتبقى أهم مشاركاته وقت تسجيل هدف فوز مصر على إيطاليا في كأس القارات 2009.

وتوج حمص ببطولتي كأس مصر مع الإسماعيلي موسمي 1996/1997 و1999/2000، بجانب بطولة الدوري موسم 2001/2002.

صاحب الـ41 عاما عمل كمدرب مساعد لفرق ظفار والنصر العمانيين بعد الاعتزال، ثم كمدرب مساعد لفريق القناة في الدرجة الثانية عام 2019.

كان الإسماعيلي قد تلقى خسارة كبيرة أمام مصر للمقاصة بأربعة أهداف مقابل هدفين اليوم الجمعة.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة نادي مصر يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري المصري.

في الدوري الإسماعيلي محمد حمص
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