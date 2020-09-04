1-0 لزعيم الثغر.. الاتحاد يهزم الأهلي 101-94 في أول مباريات نهائي دوري السلة
الجمعة، 04 سبتمبر 2020 - 23:16
كتب : أحمد العريان
انتصر الاتحاد السكندري على الأهلي في أول مباريات best of 5 لنهائي دوري كرة السلة لموسم 2019/2020.
وفاز الاتحاد السكندري على الأهلي بنتيجة 101-94 في مباراة امتدت للوقت الإضافي على صالة مدينة 6 أكتوبر.
الأهلي كان المُسيطر في مجريات الفترة الأولى من اللقاء، إلا إن الاتحاد السكندري بدأ العودة في الدقائق الأخيرة حتى انتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلي بنتيجة 25-24.
وفي الفترة الثانية، حصل الاتحاد السكندري على الأسبقية وأنهى الشوط متقدما بفارق 6 نقاط بنتيجة 50-44 بعد ثلاثية رائعة في الثانية الأخيرة.
الشوط الثاني
مع بداية الفترة الأولى من الشوط الثاني، استمرت سيطرة الاتحاد السكندري، وأنهى الفترة الثالثة من اللقاء متقدما بفارق 7 نقاط وبنتيجة 67-60.
الفترة الرابعة شهدت عودة صحوة الأهلي من جديد. الفريق الأحمر قلص الفارق رويدا رويدا، حتى انتهى اللقاء بالتعادل بنتيجة 93-93 لكل فريق.
هنا اضطررنا للجوء لوقت إضافي مكون من 5 دقائق، وفيه هيمن زعيم الثغر تماما.
الاتحاد السكندري سجل 8 نقاط في الوقت الإضافي مقابل نقطة وحيدة للأهلي، ليفوز الاتحاد السكندري بنتيجة 101-94 في المباراة الأولى من سلسلة نهائي دوري موسم 2019/2020.
بتلك النتيجة يتقدم الاتحاد السكندري بنتيجة 1-0 في مجموع المباريات، وستكون المباراة الثانية مساء الأحد على صالة 6 أكتوبر.
نظام الدوري يقضي بخوض 5 مباريات، على أن يفوز من يصل لعدد ثلاثة انتصارات أولا.
كان الاتحاد السكندري قد توج ببطولة كأس مصر قبل أيام على حساب الأهلي، بجانب الفوز أيضا بدوري المٌرتبط في وقت سابق.