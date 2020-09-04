أحمد الشيخ: مشاكل؟ تحدث في أي ناد.. وحريصون على مساندة مروان محسن

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 - 22:51

كتب : FilGoal

مروان محسن - الأهلي - وادي دجلة

قال أحمد الشيخ جناح الأهلي إن المشكلة التي حدثت بين زميليه محمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد الشناوي تحدث في أي فريق.

وتحدث الشيخ لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "من يلعب الكرة يعرف جيدا أن هناك أشياء تحدث ولكن أهم شيء ألا تكون خارج مبادئ وقيم الأهلي".

وأضاف "نحاول دائما أن نكون متقاربين وأهم شيء أن المخطئ يعرف جيدا أنه أخطأ ويعتذر وأتمنى الجمهور يساندنا كعادته معنا قبل بطولة إفريقيا".

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وعن لقاء وادي دجلة قال: "مباراة صعبة ضد فريق قوي مثل دجلة، سعداء بخوض مثل تلك المواجهة وهذه خطوة تقربنا للقب الدوري حتى نستطيع التفكير في دوري أبطال إفريقيا".

وفاز الأهلي على وادي دجلة اليوم الجمعة في استاد القاهرة بهدفين دون رد في الجولة 24 من الدوري.

أما عن هدف مروان محسن ومساندة زملائه له قال: "حريصون على مساعدته فهو لاعب كبير جدا وشخصيا كلنا نحبه ويتدرب بشكل جيد".

وأتم أحمد الشيخ "عندما ينتقد الجمهور أي لاعب ذلك لأنه يريد منه تقديم أفضل شيء لديه، وبالتأكيد اجتهاد مروان سيحالفه التوفيق".

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