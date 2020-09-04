العجوز لـ في الجول: لنلعب بالصغار ونٌبعد من لا يملكون الروح عن الإسماعيلي

يرى أحمد العجوز المدير الفني الأسبق للإسماعيلي أن الفريق في أزمه حقيقية في الوقت الحالي.

وقال العجوز في تصريحات لـFilGoal.com: "في رأيي، الحل يكمن في الاعتماد على من يرغب في اللعب بروح ويعلم قدر الفريق".

وأتبع "حتى لو اعتمدت على الصاعدين من اللاعبين، سيكون ذلك أفضل مما نراه في الملعب الآن".

العجوز أتم "التدخل السريع مطلوب وبأقصى سرعة لإنقاذ الفريق في الموسم الحالي، أما الموسم القادم فله حديث آخر".

الإسماعيلي خسر أمام مصر للمقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

النتيجة جمدت رصيد الإسماعيلي عند النقطة الـ28 في المركز الثامن.