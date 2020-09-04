محمود جابر لـ في الجول: لجنة الخبراء ضرورة لإنقاذ الإسماعيلي

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 - 20:23

كتب : ياسر الشريف

محمود جابر وعطية صابر

ينادي محمود جابر المدير الفني الأسبق للإسماعيلي بوجود لجنة من أبناء النادي المخلصين لكي تستشار في ما آل إليه حال الفريق.

وتابع جابر في تصريحات لـFilGoal.com: "لا بد أن يكون على رأسها علي أبو جريشة الاسم الكبير".

وواصل "اللجنة سيكون هدفها العمل على إيجاد حلول لإنقاذ الفريق، خاصة وأن الكل من هؤلاء يعمل ولا يحتاج إلا لمجهوده لإبعاد الفريق عن مناطق الخطوة".

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وأتم "يجب الإسراع لانقاذ الفريق لأن مؤشر توالي الهزائم بتلك الصورة يشير إلى جرس إنذار الحاجة لتدخل سريع للعلاج".

الإسماعيلي خسر أمام مصر للمقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

النتيجة جمدت رصيد الإسماعيلي عند النقطة الـ28 في المركز الثامن.

في الدوري الإسماعيلي مصر للمقاصة
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