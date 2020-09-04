أشرف خضر لـ في الجول: اختيارات لاعبين ومدربين "دون المستوى" سبب تراجع الإسماعيلي

يرى أشرف خضر المدير الفني الأسبق للإسماعيلي بإن الاختيارات دون المستوى للاعبين والمدربين هي سبب ما آل إليه حال الدراويش.

وقال خضر لـFilGoal.com: "لم نر مدرب جيد من الأجانب من بعد سيباستيان ديسابر، والكل اجتهد في الاختيار والعمل والنتيجة تفكك الفريق وضعفه".

مدرب الإسماعيلي الأسبق أكمل "لا بد من تحمل إدارة النادي مسئوليتها وإبعاد من يختار والعمل على إسناد المهمة لأصحاب الخبرات".

وأتم "لا بد من تولي علي أبو جريشة مهمة العمل كمدير رياضي للنادي لسرعة تماسك الفريق وإبعاده عن مناطق الخطورة".

الإسماعيلي خسر أمام مصر للمقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

النتيجة جمدت رصيد الإسماعيلي عند النقطة الـ28 في المركز الثامن.