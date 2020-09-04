انتهت – الأهلي (2) - (0) وادي دجلة.. انتصار جديد للمارد الأحمر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي ووادي دجلة التي تقام اليوم الجمعة في استاد القاهرة في الجولة 24 من الدوري.

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نهاية المباراة بانتصار الأهلي بهدفين دون رد.

ق90+5: محمود مرعي كاد يسجل هدفا ثالثا للأهلي بالخطأ في مرماه.

ق90+4: جوووووووول ثان للأهلي بتسديدة صاروخية من حمدي فتحي.

ق90: 7 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق85: التبديل الرابع للأهلي بمشاركة أحمد فتحي بدلا من جيرالدو.

ق74: التبديل الثاني والثالث للأهلي بمشاركة وليد سليمان وجونيور أجايي بدلا من مروان محسن وأفشة.

ق74: الشناوي يتصدى لعرضية إيزهاكو يعقوبو على أكثر من مرة.

ق69: التبديل الأول للأهلي بمشاركة أليو ديانج بدلا من أحمد الشيخ.

ق68؟: جهاد جريشة يلغي الهدف عقب اللجوء لحكم الفيديو ومشاهدته الإعادة بداعي التسلل.

ق64: جوووووول خالد رضا يسجل هدف التعادل لدجلة برأسية.

ق62: إنذار لياسر إبراهيم بعد تدخله على رفيق كابو.

ق60: التبديل الأول لدجلة بمشاركة أحمد حسن بدلا من حسام عرفات.

ق58: الشناوي يتصدى لانفراد مروان حمدي لكن الحكم يحتسب تسلل على لاعب دجلة منذ البداية وتوقف اللعب لعلاج حارس الأهلي.

ق70: عبد المنصف يتصدى لتسديدة قوية من جيرالدو.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

ق45+: رأسية قوية من ربيعة بعد عرضية أفشة لكنها مرت أعلى مرمى دجلة.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق43: جووووووول، مروان محسن يسجل الهدف الأول للأهلي برأسية جميلة بعد عرضية من جيرالدو.

ق41: عبد المنصف يتصدى ركلة الجزاء التي سددها أفشة.

ق40: ركلة جزاء للأهلي بعد لمس مروان حمدي الكرة بيده بعد رأسية من مروان محسن.

ق37: تسديدة قوية من حمدي فتحي تمر إلى خارج الملعب.

ق25: مازال التعادل السلبي يفرض نفسه على اللقاء.

ق15: هدوء في مجريات اللعب ولا فرص خطيرة حتى الآن عدا إهدار جيرالدو.

ق7: مرور رائع من أحمد الشيخ من الناحية اليمنى وعرضية زاحفة لكن جيرالدو لا يسدد الكرة لتضيع فرصة هدف سهل على الأهلي.

ق3: تسديد قوية من مروان محسن تصدى لها عبد المنصف بثبات.

انطلاق المباراة.