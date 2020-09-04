أحمد شوشة يعود لمعسكر المصري بعد الخروج من العناية المركزة

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 - 17:29

كتب : أيمن عيد

أحمد حامد شوشة مدافع النادي المصري

عاد أحمد حامد شوشة مدافع النادي المصري لمعسكر الفريق في برج العرب بعد مغادرة العناية المركزة.

وتعرض شوشة لحالة من الإعياء عقب مباراة المصري والمقاولون العرب مساء أمس الخميس، نُقل على إثرها إلى المستشفى وتم حجزه في العناية المركزة.

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وبعد استقرار حالته اليوم الجمعة، خرج اللاعب من المستشفى وعاد إلى معسكر الفريق مرة أخرى.

شوشة كان أحد المصابين بفيروس كورونا في المصري، قبل أن يٌشفى بشكل كامل ويعود للمشاركة في المباريات.

وحسب الموقع الرسمي للنادي المصري، فإن شوشة صمم على المشاركة أمام المقاولون العرب رغم عدم اكتمال شفاءه من الإصابة سوى قبل يومين فقط رغم محاولات عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للنادي لإثناءه عن القرار، لكنه أصر بسبب موقف النادي الحرج.

ولا يعد شوشة هو أول لاعب يٌنقل للمستشفى من المصري بعد أحد المباريات بسبب الإعياء، إذ سبقه لذلك أحمد عادل "ميسي" عقب لقاء نادي مصر.

صاحب الـ26 عاما شارك هذا الموسم في 22 مباراة بين الدوري والكونفدرالية الإفريقية. صنع فيهم ثلاثة أهداف.

كان المصري قد خسر أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري.

المصري الآن يحتل المركز الـ16 في ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة.

ويستعد الفريق الساحلي لمواجهة إنبي يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ25 من المسابقة.

في الدوري المصري أحمد شوشة
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