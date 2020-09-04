موندو ديبورتيفو: برشلونة متفاجئ من تقرير اتهام بارتوميو.. النادي سيدافع عن شرفه

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 - 16:54

كتب : FilGoal

برشلونة

ينتظر نادي برشلونة لتقييم البلاغ المقدم من الشرطة في كتالونيا والذي يوجه تهمة الفساد المالي والإداري لجوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وأشار التقرير إلى أن نادي برشلونة قال إن ذلك الاتهام الذي حدث وتحرك الشرطة الكتالونية والتفاصيل سرية للغاية من دون وجود خيار للوصول إلى النص الذي نشرت منه صحيفة "الموندو تقريرها".

وكانت شركة PWC للخدمات المهنية، قد أجرت مراجعة مالية للنادي خلال الأشهر الماضية وقدمتها في يوليو الماضي للنادي، ولم يكن هناك أي حديث حول المغالاة في بعض الخدمات التي تم دفع ثمنها أو الفساد بواسطة أي مدير أو مدير تنفيذي في النادي ككل.

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وأشار تقرير "موندو ديبورتيفو" إلى أن نادي برشولنة سيستمر في الدفاع عن شرفه في هذا الأمر، وفوجئ النادي بشدة من تقرير اتهام بارتوميو.

وذكرت صحيفة "الموندو" الإسبانية، أن شرطة إقليم كتالونيا رصدت مخالفات مالية وتربحات شخصية بواسطة إدارة برشلونة.

وذكر التقرير -الذي قد يكون الرمح الأخير في نعش جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي- أن المخالفات متعلقة بفضيحة " Barçagate" التي هزت جدران النادي قبل عدة أشهر.

إدارة برشلونة تعاقدت مع شركة I3 Ventures مقابل رسوم مالية إضافية تقارب الـ600% من النادي للشركة. (طالع التقرير كاملا)

وبالتالي فإنه لم يتم الالتزام بالإجراءات السليمة، وتم التحايل على الضوابط الداخلية لمدينة برشلونة، مما يعني شبهة جريمة الإدارة غير الرشيدة.

وكشف التقرير عن أن الشرطة طلبت استدعاء رئيس النادي للإدلاء بأقواله أمام القضاء.

فضيحة Barçagate

قبل عدة أشهر، نشرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية تقريرا كشفت فيه عن تكريس إدارة برشلونة لآلاف الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل الدعاية لها وحماية صورة الرئيس بارتوميو هو ومجلسه.

وهاجمت تلك الحسابات عددا من اللاعبين الحاليين والسابقين في الفريق، مثل ليونيل ميسي، وجيرارد بيكيه، وكارليس بويول، وتشابي هيرنانديز، وجوسيب جوارديولا، وجوان لابورتا.

وصرفت إدارة برشلونة الحالية مبلغ يقارب المليون يورو على عقدها مع الشركة، وقسمت الدفعات المالية على 6 مبالغ تدفع لأقسام مختلفة في الشركة. (طالع التفاصيل)

كما، خاض ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة حربا علانية مع إريك أبيدال المدير الرياضي، على خلفية تصريحات الأخير بأن بعض اللاعبين طلبوا رحيل إرنستو فالفيردي دون ذكر الأسماء، ليخرج ميسي غاضبا وينتقد أبيدال.

لنضف إلى ذلك، استقالة 6 من أعضاء مجلس الإدارة فيما وصف صحفيا بـ"الأمر أشبه بمسلسل صراع العروش في كواليس برشلونة". (طالع التفاصيل)

كل ذلك حدث في أقل من عام وحيد وما خفي كان أعظم، ذلك بالإضافة للمشاكل العديدة المالية، فالنادي يعاني بشكل غير طبيعي لدرجة أنه خلال توقف نشاط كرة القدم كانت هناك تقارير حول مواجهة خطر الإفلاس.

يأتي ذلك الإعصار تزامنًا مع أزمة ليونيل ميسي والشكوك التي تحيط باستمراره مع برشلونة.

برشلونة في إسبانيا
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