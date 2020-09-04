بعد انتقاله لـ شالكه.. إيبسيفيتش يتبرع براتبه للأعمال الخيرية ويعلق: لست هنا من أجل كسب المال

أعلن فيداد إيبسيفيتش المنضم حديثا لصفوف نادي شالكه الألماني تبرعه براتبه لأعمال الخيرية.

فيداد إيبيسيفيتش النادي : هيرتا برلين شالكه

البوسني المخضرم وقّع على عقد انضمامه لـ الرويال بلوز لموسم واحد.

وقال إيبسيفيتش في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "لست هنا من أجل كسب المال، لكن للعب في الدوري الألماني".

وتابع "أتفقنا أنني لن أتقاضى الراتب الأساسي، ما أريده فقط ههو تغطية التأمين الخاص بي، وراتبي سأتبرع به لأعمال الخيرية، وسأحصل فقط على الحوافز".

البوسني البالغ 36 عاما شارك في 340 بالدوري الألماني وسجل 127 هدفا بقمصان هيرتا برلين وشتوتجارت وهوفنهايم وألمانيا أخين.

ورحل فيداد بعد نهاية الموسم عن صفوف هيرتا برلين وانضم لشالكه الذي يعاني من ضائقة مالية عقب رحيل مالك النادي في يونيو الماضي.

وأنهت كتيبة المدير الفني ديفيد فاجنر الموسم الماضي في المركز الـ12 بعدما كانوا في المركز الخامس، إذ ظل الفريق لـ 16 مباراة متتالية دون فوز واحد.

وسيبدأ شالكه الموسم الجديد 2020-2021 بمواجهة قوية أمام بايرن ميونيخ بطل الثلاثية للموسم المنصرم في 18 سبتمبر المقبل.